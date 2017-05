Pas (encore) de pénurie de carburant en Mayenne

Alors que les transporteurs de matière dangereuse, dont le carburant, font leur sixième jour de grève, mercredi 31 mai, certaines stations essence en Mayenne sont signalées parmi celles qui manquent de carburant, ce qu’elles démentent.

"Il faudrait qu’on arrête de dire qu’il y a une pénurie", s’agace un salarié de station-service. Selon lui, c’est parler de pénurie qui fait paniquer les gens, qui viennent acheter plus de carburant que ce dont ils ont réellement besoin. C'est ce qui c'était d'ailleurs passé en 2016 lors d'une même grève des transporteurs de camion-citerne.

Pourtant, le matin du mercredi 31 mai, six stations mayennaises étaient signalées « en pénurie partielle » sur la carte de l’application Essence, qui recueille en temps réel les déclarations des consommateurs de carburant.

Les stations mayennaises toujours approvisionnées

Au téléphone, les salariés et responsables des stations-service sont clairs : elles sont toujours réapprovisionnées. Celle de Total à Laval a été livrée mercredi matin, celle de l’Intermarché de Bonchamp-lès-Laval l’a été dans l’après-midi.

Certes, des livraisons sont annulées, comme au Super U de Meslay-du-Maine, mais rien qui puisse être appelé une "pénurie"... à condition que les consommateurs ne se précipitent pas. C'est ce qui s'est passé mercredi à l'Hyper U de Mayenne : plus de gasoil à 16h alors que toutes les livraisons ont été assurées à ce jour. Le supermarché devrait être réapprovisionné jeudi 1er juin.

Pic de consommation lundi 29 mai

Pas non plus une foule démentielle devant les pompes à essence. "On est loin de la pénurie de 2016", assure le gérant de la station de Bonchamp-lès-Laval.

Il y a bien eu un pic de consommation l’après-midi du lundi 29 mai, probablement un petit vent de panique quand les gens ont appris qu'il y avait une grève des transporteurs. Mais cela était aussi peut-être dû au retour du long weekend de l'Ascension : ceux qui avaient vidé leurs réservoirs les ont simplement remplis.

L’hypothèse la plus probable, c'est que d'autres consommateurs, arrivés après, n'ont pas pu faire le plein ou ont dû changer de pompe et auraient signalé des manques à l'application "Essence".

La carte du site "Essence" a prendre avec des pincettes

"Essence" signale les stations-service selon deux catégories : "pénurie partielle" et "pénurie totale". Elle récolte les déclarations des consommateurs ou des vendeurs via son application et les affiche sur sa carte de suivi en temps réel.

Mais ses informations sont à prendre avec des pincettes. Notamment parce que le site a déclaré à France info qu’il ne vérifie pas toutes les informations : il n’appelle les stations que quand on lui signale une pénurie totale. En Mayenne, les stations sont dites en "pénurie partielle", ce qui signifie que les informations n’ont pas été vérifiées auprès des professionnels.

Autres nuances à apporter : on ne sait pas s’il s’agit d’une pompe ou de plusieurs qui manquent de carburant ; s’il y a manque, on ne sait pas si cela ne concerne que le carburant mentionné ou les autres, car cela dépend de ce qu’étaient venus chercher les auteurs des déclarations ; on ne sait pas non plus de quand date la déclaration et si elle a été réactualisée récemment.

Au téléphone, certains responsables ont annoncé qu’ils allaient faire une contre-déclaration à l’application. Mercredi 31 mai, dès midi, deux stations n’étaient plus signalées mais, le soir, cinq étaient en orange sur la carte. Seules celles de Total, Leclerc, Intermarché à Laval et de Carrefour à Evron restaient signalées. Celle de l'Hyper U de Mayenne s'y est ajoutée dans la soirée.