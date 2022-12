Pas encore de redressement judiciaire pour Go Sport, la justice désigne un juge enquêteur

L'entreprise iséroise Go Sport, près de 2.000 salariés en France, et dont le siège est à Sassenage, menacée d'être déclarée en cessation de paiement et en redressement judiciaire, ne l'est pas encore. Go Sport fait en effet face à d'importants problèmes financiers.

Deux jours après une audience qui réunissait au Palais de justice de Grenoble l'actionnaire, HPB, et les représentants du personnel, le tribunal de commerce de Grenoble a décidé ce mercredi d'un "sursis à statuer sur l'ouverture d'un redressement judiciaire" pour Go Sport.

Un juge enquêteur pour y voir plus clair dans les finances de Go Sport

François Touret de Coucy, procureur adjoint, précise que le tribunal a désigné un "juge enquêteur" qui va "faire un état précis de la situation financière [de Go Sport] en associant le cabinet d'audit du conseil social et économique, le cabinet d'audit, et les commissaires aux comptes de Groupe Go Sport". Celui-ci devrait rendre ses conclusions lors d'une nouvelle audience, prévue le 16 janvier prochain, à 9h.

Le procureur adjoint note également qu'au cours de l'audience du 19 décembre, "l'attention du groupe Hermione People and Brands (HPB), propriétaire de Go Sport, a particulièrement été attirée sur la remontée de 36 millions d'euros de Go Sport vers HPB".

Enfin, le parquet, qui a saisi le tribunal affirme que par cette décision, "c'est un message de vigilance mais aussi de confiance, qui appelle la mobilisation de tous les acteurs pour sauver l'entreprise".