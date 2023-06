Pas encore de sortie de crise à l'IRTS de Poitiers, un nouveau conseil d'administration programmé

La crise économique et sociale continue à l'Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Poitiers. Les salariés, à nouveau en grève , dénoncent une mauvaise gestion financière de l'établissement, et attendaient des réponses concrètes du conseil d'administration qui s'est tenu ce 21 juin. Mais ils n'ont obtenu aucune certitude concernant les suppressions de postes à équivalent temps plein à la rentrée de septembre prochain.

ⓘ Publicité

"Comment fait-on pour offrir des formations de qualité aux étudiants ? Permettre une rentrée pérenne ?" interroge Pauline Clément, formatrice à l'IRTS de Poitiers, élue secrétaire CSE et au syndicat SUD. A la sortie du conseil d'administration, un appel aux volontaires pour un départ de six postes à équivalent temps plein est évoqué. Mais rien n'est acté, et un nouveau conseil d'administration aura lieu le 7 juillet. Pauline Clément ne se fait pas d'illusion sur les économies qui seront réalisées, mais dénonce un manque d'information et de projection pour les salariés. "Un membre qui s'en va, c'est aussi savoir comment on le remplace. On a besoin de savoir avec qui et comment on va travailler."

La région Nouvelle-Aquitaine, présente au conseil d'administration par la voix du conseiller Benoît Tirant, explique ne pas pouvoir allonger ou donner les subventions, une nouvelle fois, en avance. Il y a "un déficit structurel de cet établissement, qui dure depuis plusieurs années, avec une augmentation des charges (...) On ne peut pas combler sans savoir ce qu'il se passe réellement". Pour y voir plus clair, la région a demandé un audit extérieur, dont les premiers résultats indiquent selon elle que "la situation de l’IRTS n’est en aucun cas liée au montant de la subvention du Conseil régional". En 2022, la région Nouvelle-Aquitaine a attribué 2,6 millions d’euros de subventions à l'IRTS. Les dirigeants en demandaient plus de 3 millions.