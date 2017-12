Une pénurie de main d'oeuvre pas comme les autres. Cette année, associations et centre commerciaux peinent à recruter des Pères Noël pour animer leurs événements. En cause, la spécificité du profil mais surtout les conditions de travail.

Limoges, France

La belle nuit de noël approche, et le Père Noël ne peut plus être partout. Il doit préparer sa tournée, mais aussi prendre des photos avec les enfants dans tous les centres commerciaux, au marché de Noël... alors il faut souvent des remplaçants. Et c'est de moins en moins facile de les recruter.

Cette année la boîte d'interim Proman à Limoges a eu bien du mal à lui trouver des remplaçants motivés pour le centre Leclerc de la zone Nord comme l'explique Camille : " Une vingtaine de candidats a refusé le poste. Parce-que porter le costume et le ventre toute la journée, jouer le jeu avec les enfants toute la journée, le tout payé au SMIC, ça ne plaît pas beaucoup ". Des jobs précaires, souvent en intérim, dont les femmes et les étudiants sont exclus, faute de ressemblance.

Les lettres, les photos, les cadeaux... les Pères-Noël sont débordés, et pas toujours bien payés. © Radio France - Thomas Larabi

Avoir un Père Noël dans son magasin, cela devient un enjeu crucial pour les centres commerciaux. C'est pour cela que chaque année Pascal Sanvoisin, directeur du centre Saint Martial, prend bien ses précautions dès le mois de juin. Il passe même par une société spécialisée, qui procède à des castings pour recruter un véritable comédien.

Et chaque détail compte : " La première chose que les enfants remarquent, ce sont les Père Noël qui ont des baskets, alors on contrôle tout. Et le salarié doit être irréprochable, on a déjà eu des soucis par le passé avec des Père-Noël peu aimables ou qui sentaient la transpiration, c'était pas évident à gérer " explique Pascal Sanvoisin. Chaque année le Père Noël prend plus de mille photos avec des enfants dans la galerie Saint Martial. S'ils sont durs à recruter, ces Père Noël sans hotte gardent la cote.