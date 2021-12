Pascal et ses couvertures pour les sans-abri

Pascal Serrier a le cœur sur la main. Très investi dans l'action sociale à Montauban, il participe à des maraudes pour aider les sans-abri. Homme de terrain, il concrétise ses idées pour aider les plus démunis. Cet hiver, il lance l'opération "Une couverture pour un sans-abri".

Depuis quelques semaines, le froid venant, de nombreuses personnes apportent des couvertures et des manteaux au Sapiac Eau Pressing dans le centre commercial Leclerc Sapiac, près de Montauban. Ils ne sont pas des clients comme les autres. Ils ont répondu à l'appel du gérant du pressing, Pascal Serrier pour son opération "Une couverture pour un sans-abri".

Homme de terrain et impliqué dans l'action sociale de Montauban depuis de nombreuses années, Pascal Serrier est à l'initiative dans le Tarn-et-Garonne des Boîtes de Noël, une opération qui consiste à distribuer lors de ses maraudes (parcours effectué par les humanitaires dans les rues ou les campements des grandes villes pour porter assistance aux personnes qui y vivent) avec la Croix-Rouge française des paquets cadeau qui proposent "quelque chose de chaud, quelque chose de bon, un produit d'hygiène ou encore un petit mot".

Pascal Serrier lors de la collecte de Boîtes de Noël qui sont distribuées aux sans-abri lors des maraudes - Pascal Serrier

Une couverture pour un sans-abri

Il y a un an, lors d'une maraude, Pascal Serrier est encore plus frappé que d'habitude par la détresse des sans-abri. Le froid est piquant et ils sont peu ou mal vêtus.

J'avais été à la fois très choqué et à la fois très ému de voir qu'il y avait des sans domicile fixe qui étaient très peu vêtus.

À cela, s'ajoute un sentiment d'injustice, car il y voit, une nouvelle fois, l'indifférence de tous, mais il sait qu'il y a des actions à mener.

Été 2021, la Croix-Rouge française contacte Pascal Serrier. Il propose à l'association d'aide humanitaire de collecter, de laver et d'emballer dans son pressing des couvertures que lui fourniront des donateurs. Celles-ci seront distribuées aux sans domicile fixe lors des maraudes hivernales.

Le succès est au rendez-vous. Les gens répondent présent et apportent quotidiennement des couvertures voire des manteaux pour les sans-abri.

J'ai des gens qui font 100 kilomètres pour m'amener des couvertures.

Pascal Serrier prend la pose devant les couvertures déjà collectées à l'entrée du centre commercial de Sapiac près de Montauban. © Radio France - Pascale Danyel

La collecte a tellement de succès que l'opération, initialement prévue du 15 octobre au 1er décembre, est étendue jusqu'au 1er février.

Donner de la visibilité aux invisibles

Par son action, Pascal Serrier souhaite donner de la visibilité aux sans domicile fixe et dénoncer le nombre de décès dans la rue chaque année. Il rappelle qu'en 2020, 65 sans-abri sont morts quasiment dans l'indifférence générale.

Tout le monde s'en fout ! Ben moi, je ne m'en fous pas.

Pascal Serrier lors de ses maraudes avec la Croix-Rouge française - Pascal Serrier

Il va même jusqu'à s'autoproclamer Le syndicat des sans domicile fixe pour représenter une population invisible et inaudible qui ne se plaint pas et qui ne manifeste pas.

Ils ont besoin de gens comme moi. Il faut les protéger.

Une richesse imperceptible

L'action de Pascal Serrier auprès des sans domicile fixe n'est pas feinte. Il en retire une richesse impalpable, un sentiment d'accomplissement personnel qui n'a pas de prix.

Quand je fais une maraude, vous voyez, je suis milliardaire [...] je suis très riche.

Pascal Serrier se préparant avant une maraude - Pascal Serrier

Désormais, il est heureux, car en partant en maraude et en aidant son prochain, Pascal Serrier a enfin pu trouver une solution sur ce qui lui faisait le plus honte : "Voir des gens dans la rue qui n'avaient rien, qui n'ont rien, et auxquels je ne pouvais rien faire."

Malgré la grande détresse que Pascal Serrier peut rencontrer aux coins des rues du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne, il garde le sourire et une énergie débordante. Loin d'être un donneur de leçon, il partage une philosophie de vie que nous devrions tous suivre.

Plus vous donnez, plus vous recevez. Ça, c'est la base. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris.

Si pendant les fêtes de fin d'année, vous passez par Montauban, n'hésitez pas à apporter des couvertures et des manteaux à Pascal Serrier. Il en fera bon usage.

Pour effectuer vos dons, rendez vous au Sapiac Eau Pressing dans la galerie marchande du centre commercial E.Leclerc Sapiac à Montauban.