Aéroport de Bordeaux-Mérignac : Pascal Personne démissionne pour raisons de santé

Le conseil de surveillance de l'aéroport de Bordeaux a entériné ce mercredi la démission, pour raisons de santé, de Pascal Personne, le président du directoire de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Cette démission sera effective au 14 janvier. C'est Thierry Couloumiès, l'actuel directeur administratif, financier et des ressources humaines, a été nommé président par intérim.

Pascal Personne était arrivé à Bordeaux-Mérignac en 2004. Et entre 2004 et 2019, la fréquentation a augmenté de 3 à 8 millions de passagers. Progression freinée ces derniers mois par la crise sanitaire du coronavirus. Il avait développé les vols low-cost et fait construire à cet effet le terminal Billi.