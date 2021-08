"Pass Saint-Nectaire", "Seigneur des Aligots" : les bons mots de la marque de t-shirts Mefia Te

Nicolas Batisse vend ses t-shirts sur les foires et fêtes du Puy-de-Dôme.

"Games of Dômes", "Arvergners", "J'peux pas j'ai truffade"... Depuis plus de 10 ans, la marque puydômoise Mefia Te a fait des t-shirts décalés mêlant jeux de mots et patrimoine auvergnat son modèle économique. Sa dernière nouveauté, le t-shirt"Pass Saint-Nectaire", est elle en lien avec l'actualité.

"_C'est faire de l'humour, toujours sans méchanceté, toujours dans un bon esprit_, explique Nicolas Batisse, qui a repris il y a cinq ans l'entreprise créée en 2010, et rendre aussi hommage à l'Auvergne."

La gamme de t-shirts de Mefia Te compte plusieurs dizaines de modèles différents. © Radio France - Théophile Vareille

Des t-shirts vendus dans les fêtes et foires puydômoises ainsi que sur internet

De trouver le bon concept de t-shirt à la vente, cet entrepreneur clermontois s'occupe de tout : "Le tissus vient d'Asie mais ensuite je fais le flocage chez moi dans mon appartement avec une presse à chaud, je fais tout sauf le graphisme."

Après avoir décidé de fermer sa boutique en dur à Clermont-Ferrand il y a quelques années, Nicolas Batisse vend aujourd'hui ses t-shirts sur toutes les foires et fêtes du Puy-de-Dôme : "_Je préfère aller à la rencontre des gens, du Livradois aux Combrailles_, aller sur les marchés et faire venir le produit directement aux clients."

Les t-shirts sont aussi disponibles sur le site internet de la marque, et livrés partout en France.