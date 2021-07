Pass sanitaire : à Aquaboulevard, des oublis et des réfractaires pour ce premier jour

Le pass sanitaire est désormais obligatoire, depuis ce mercredi matin, pour entrer à Aquaboulevard à Paris, comme dans tous les lieux culturels et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes. Une règle acceptée par la plupart des clients, même si certains sont passés à côté de l'information.

Si vous allez à Aquaboulevard ces prochains jours, n'oubliez ni votre maillot de bain ni votre pass sanitaire. Il est désormais obligatoire pour entrer dans tous les lieux de loisirs ou de culture rassemblant plus de 50 personnes. Avec ses 3.000 clients quotidiens l'été, Aquaboulevard, à Paris, en fait partie. Il a donc fallu s'organiser, notamment à l'accueil, pour scanner tous les pass sanitaires et informer le public, en évitant que l'attente soit trop longue. "Une organisation assez lourde", admet Nathalie Molmy Ferro, directrice adjointe du parc aquatique.

Des tablettes ont été achetées pour scanner les pass sanitaires © Radio France - Soisic Pellet

Du renfort à l'accueil

"Nous avons pris du renfort justement pour éviter les attentes", explique Nathalie Molmy Ferro. Quatre agents de sécurité supplémentaires ont été recrutés pour vérifier les pass sanitaires à l'entrée, deux pour le matin et deux pour l'après-midi. Des tablettes ont également été achetées "pour faire le contrôle de l'application Tous anti-covid". Environ deux minutes supplémentaires sont pour l'instant nécessaires à l'entrée, le temps de vérifier le QR code et la carte d'identité, le temps que "les visiteurs s'habituent", selon Baudelaire, un des agents de sécurité.

"Moi je n'étais pas au courant du tout qu'il fallait un pass sanitaire"

Mais même si la plupart des visiteurs savent qu'il faut désormais le pass sanitaire pour entrer, certains sont passés à côté de cette information. "Deux dames par exemple ne sont arrivées que lundi en France et ne savaient pas", raconte Baudelaire, qui les envoie à la pharmacie juste à côté pour faire un test antigénique et revenir dès que le résultat tombe, un quart d'heure plus tard environ. D'autres clients, en revanche, font demi-tour définitivement, comme Fouad : "Moi je n'étais pas au courant du tout qu'il fallait être vacciné ou avoir un test donc je suis obligé de repartir chez moi. Je suis quelqu'un qui est contre le vaccin donc je préfère faire des tests toutes les 48 heures que me faire vacciner". Des clients potentiels en moins, même si la direction d'Aquaboulevard ne sait pas encore si le pass sanitaire obligatoire aura un véritable impact sur la fréquentation du parc cet été.