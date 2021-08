Pass sanitaire : à Nîmes, une agence de sécurité croule sous les demandes

Comme tous ses collègues chez Epsylon Sécurité, Jonas travaille à plein régime depuis l'instauration du pass sanitaire. Il fait en moyenne 180 heures par mois : "C'est un peu compliqué à gérer avec la fatigue, la chaleur… Mais on s'y fait, on tient le coup !" explique ce jeune homme de 23 ans. En ce moment, il intervient notamment dans des campings au Grau-du-Roi. Parmi ses missions, il doit vérifier les QR codes des clients, lorsqu'ils souhaitent aller au restaurant ou au bar. Et le climat est parfois très tendu. "Cela peut partir très vite, confie Jonas. Il y a des journées où l'on angoisse un petit peu, surtout lorsqu'il y a beaucoup de monde."

En première ligne

Face à la grogne des anti-pass, les agents de sécurité se trouvent en première ligne. Face aux insultes et aux provocations de certains, "ils sont obligés de garder la tête froide" précise Rodolphe Brouard, le gérant d'Epsylon Sécurité, à Nîmes. En ce moment, il emploie plus de 70 agents de sécurité, qui travaillent dans le Gard et l'Hérault. Et il n'a jamais connu un climat de travail aussi difficile :

Les agents sont éprouvés. Dès qu'ils demandent le pass à quelqu'un qui est contre cette mesure, ça bouillonne. La moindre étincelle peut tout faire partir dans des proportions inconnues jusqu'ici…

La demande a explosé

Autre phénomène que Rodolphe Brouard n'avait jamais connu : un tel afflux de clients. Certains établissements ne peuvent assurer le contrôle des QR Codes avec leurs seuls employés. Alors ils font appel aux agences privées : "On a une augmentation de 30% de la demande, et c'est bien parti pour durer jusqu'à la fin de la saison estivale. J'ai même refusé des clients !", précise le gérant d'Epsylon Sécurité. Depuis l'instauration du pass sanitaire, la concurrence fait rage dans le secteur selon lui : "J'ai environ 50% de mes agents qui ont été prospectés par des boites de sécurité privées, qui sont dans la même situation que la mienne".

Rodolphe Brouard et ses employés vont devoir serrer les dents au moins jusqu'à la fin septembre et le départ des derniers vacanciers. Et l'une des craintes du gérant, c'est de voir la demande se raréfier brutalement, laissant sur le carreau beaucoup d'agents de sécurité formés ces dernières semaines.