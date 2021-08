Pass sanitaire : à Trignac, la gérante du bar-restaurant " Le Savignac" baisse le rideau

De nouvelles manifestations sont prévues partout en France ce samedi 14 août pour dénoncer le pass sanitaire. À Nantes un appel à défiler cet après-midi est également lancé. Pendant ce temps, les restaurateurs qui doivent contrôler ce pass, depuis lundi dernier, se débrouillent comme ils peuvent.

Des pass non valides pour la majorité des clients

Jessica Malvoisin, elle, a pris une décision radicale : depuis lundi, son bar-restaurant, Le Savignac, situé dans la zone commerciale de Trignac (Loire-Atlantique) est fermé. La patronne l'a décidé quelques heures seulement après l'ouverture, ce matin-là. "C'était très compliqué car tous nos clients habitués sont arrivés et quasiment tous les pass étaient rouges donc on ne pouvait pas les recevoir". Certains n'étaient pas du tout vaccinés, mais beaucoup aussi avaient reçu seulement leur première injection contre le Covid-19, pas encore la seconde.

"Trois cafés servis en deux heures"

Entre 7 heures et 9 heures, en temps normal, une centaine de cafés sont déjà servis, "là, on avait servi 3 cafés en terrasse", raconte Jessica. Certains clients refoulés n'ont pas hésité à s'en prendre verbalement aux deux serveurs. "Ils étaient agressifs, nous reprochaient de ne pas les servir alors qu'ils nous font travailler tous les jours, chaque année", explique la patronne qui rappelle que sont établissement n'est pas un restaurant "saisonnier" et il accueille surtout des "habitués, des professionnels qui viennent parfois tous les midis pour déjeuner".

"On a eu des réflexions du genre "ailleurs on va nous servir", et je l'ai vu moi-même, effectivement ailleurs ils ont été servis alors qu'ils n'ont pas le pass sanitaire", affirme Fabien, l'un des serveurs.

Un petit mot accroché sur le rideau baissé du "Savignac" pour annoncer la fermeture jusqu'au 22 août © Radio France - Hajera Mohammad

Pas question de blâmer les confrères et consœurs pour Jessica. "Nous a choisi d'appliquer la règle, mais chacun fait comme il veut, c'est un choix personnel". "Nous on est ni pour le pass, ni contre le pass, ni pour la vaccination, ni contre. On nous a demandé de respecter la règle, on a essayé de le faire mais moi je ne veux pas que mes salariés se lèvent à 6 heures du matin pour faire cinq cafés ou pour subir des agressions verbales". Alors, elle a mis son équipe en congés payés.

Réouverture prévue le 23 août

Jessica a prévu de rouvrir son établissement le 23 août, le temps, elle l'espère, que ses clients obtiennent leur pass sanitaire, du moins ceux qui l'acceptent. Mais même si certains reviennent avec un pass valide, elle s'attend à une baisse de la fréquentation. Inquiétude partagée par son serveur Fabien, embauché en mai dernier seulement. "Si les affaires ne sont pas bonnes, si le chiffre d'affaires de la patronne baisse, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve..."