Pass sanitaire au restaurant : l'inquiétude demeure malgré les modifications du projet de loi

"Est-ce que je vais pouvoir travailler après la fin août ?", la même interrogation revient dans la bouche de plusieurs restaurateurs héraultais. A l'image de Stéphane Tetelbom, gérant du restaurant estival Chez Tetel à la Grande Motte. Il a suivi de près les débats des parlementaires ce week-end. Particulièrement, sur la question du pass sanitaire pour les clients et les salariés des restaurants.

Dans les grandes lignes, l'accord trouvé par les députés et les sénateurs, dimanche 25 juillet, a enterré l'idée d'amende et de peine de prison pour les restaurateurs qui ne contrôleraient pas le pass sanitaire de leurs clients. A la place, une fermeture administrative pourrait leur être infligée. Une mesure qui n'entrera en vigueur qu'après examen du Conseil constitutionnel, c'est à dire au-delà du 5 août.

Du côté des salariés aussi, l'étau se resserre. Le projet de loi sanitaire prévoit que tous les employés de la restauration aient leur pass sanitaire fin août. A défaut, ils ne seront finalement pas licenciables mais pourront être reclassés ou voir leur contrat de travail suspendu. Un horizon qui inquiète donc Stéphane Tetelbom, patron d'une quarantaine de salariés :

Embaucher est pourtant un prérequis pour ce spécialiste du moules-frites qui aimerait ouvrir son établissement estival jusqu'en octobre, sans certitude.

Des revirements qui agacent Brice Ducos, vice-président de l'UMIH, l'un des principaux syndicats de l'hôtellerie-restauration :

"Le président jette un pavé dans la marre et attend les éclaboussures. Un coup on met 4500€ d'amende, un coup 1500, puis plus d'amende. On nous mène encore par le bout du nez, c'est une gestion à la petite semaine."