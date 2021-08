Pass sanitaire : "Aucune aide aux restaurateurs qui ne joueront pas le jeu", dit Bruno Le Maire à Bayonne

Le ministre de l'Économie était en visite à Bayonne ce jeudi 19 août. Alors que l'État a dépensé la moitié des 50 milliards d'euros de prévus dans le plan de relance, Bruno Le Maire a été ferme : il n'y aura "aucune aide aux restaurateurs qui ne joueront pas le jeu" du pass sanitaire.

D'ici la fin de l'année, l'État espère atteindre le niveau de production d'avant la crise sanitaire. Il sera donc intransigeant avec ceux qui ne respecteront pas les règles. "Nous repérons et sanctionnons tous les abus", a insisté le ministre, tout en constatant "que les français sont responsables".

Les restaurateurs qui refusent de contrôler les pass sanitaires risquent d'être mis en demeure de se conformer à la loi et, s'il ne le font pas, risquent la fermeture administrative. Au-delà de trois infractions, la sanction grimpe jusqu'à un an d'emprisonnement et 9.000 euros d'amende.

"Le plan de relance, ça marche"

En visite dans les locaux de la société de conception de systèmes de conversion d'énergie Akira, Bruno Le Maire a également vendu les mérites du plan de relance, dont a bénéficié l'entreprise bayonnaise. Ce plan est, par exemple, "une PME de moins de 50 salariés comme celle-ci, qui va pouvoir accélérer ses investissements, innover d'avantage et gagner de nouvelles parts de marché", a-t-il détaillé.

Ce jeudi 19 août, l'Europe débloque une nouvelle tranche de 5 milliards d'euros pour le plan français de relance. Le gouvernement espère une croissance de 6% en 2021.