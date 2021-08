Pass sanitaire : bilan estival difficile pour le parc aquatique Wave island

L'incertitude due à la crise sanitaire a poussé la direction de Wave island, à Monteux, à réduire la durée d'ouverture estivale du parc. Au lieu de débuter la saison en mai et de la terminer à la mi-septembre, il n'a été ouvert qu'en juillet et en août cette année. L'extension du pass sanitaire en plein milieu de l'été a surtout eu un effet sur la fréquentation des jeunes. "La question du pass a été assassine pour notre activité nocturne, explique Jean Philippe Cozon, le directeur. Sur notre "Wave corner", nous touchons une clientèle très jeune, et ces jeunes là refusaient la vaccination", à tel point qu'il prend la décision de fermer cette partie du parc plus tôt qu'habituellement.

Baisse du chiffre d'affaires de 30%

Cette baisse de fréquentation n'est pas sans conséquence sur le chiffre d'affaires : la perte est estimée à 30%, ainsi que sur la masse salariale. Sur 300 salariés, 50 n'ont pas été rappelés cette année, selon Gaëlle Baillif, la directrice opérationnelle et technique du parc. "Nous avons remplacé les opérateurs par des panneaux qui permettent de donner les informations au pied des structures, explique-t-elle. On a misé sur la prévente, donc nous avons beaucoup moins de caissiers. C'est ce qui nous permet de survivre, parce qu'avec cette baisse de fréquentation, sinon on coulait."

Le contrôle du pass sanitaire s'est toutefois mis en place sans trop de difficulté, selon le directeur : "Nous n'avons eu que très peu de familles qui se sont présentées sans pass. Quand elles n'avaient pas de justificatif à nous présenter, elles partaient d'elles-mêmes. Sur l'ensemble de l'été, nous n'avons eu qu'une famille difficile. Le fait que l'on n'ait pas à demander la pièce d'identité nous a facilité la tâche." Le parc fermera ses portes le 31 août, jusqu'à l'été prochain.