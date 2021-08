Pass sanitaire : "ça va être compliqué" pour les restaurateurs orléanais

Dès lundi, l'extension du pass sanitaire entre en vigueur notamment dans les cafés, bars et restaurants. Les professionnels devront effectuer eux-mêmes les contrôles. Ce week-end, les restaurateurs orléanais préparent donc la mise en place du dispositif, non sans une certaine appréhension.

"On est prêt pour lundi" assure Yannick Welh, propriétaire du restaurant La vénitienne, à Orléans. Comme tous les restaurateurs de France, dès lundi, il va devoir contrôler ses clients avant de pouvoir les servir, pour s'assurer qu'ils ont bien un pass sanitaire valide.

Attestation de vaccination complète, test négatif ou certificat de rétablissement au Covid-19, avec ses salariés, il scannera avec son téléphone, grâce à une application dédiée, le QR code présenté par ses clients. C'est le mode de contrôle choisi par la majorité des restaurateurs, plutôt que d'installer une borne à l'entrée du restaurant pour que les client scannent de façon autonome leur pass.

On n'a pas le temps - Yannick Welh, propriétaire de La vénitienne

"Ça va être compliqué", redoute Yannick Welh. "Le samedi soir quand on a beaucoup de monde, on n'a pas forcément le temps de contrôler les gens." Avec une centaine de places assises en terrasse, beaucoup plus fréquentée en été que l'intérieur du restaurant, "il faudrait une personne uniquement pour faire ces contrôles", selon le propriétaire du restaurant orléanais. "On ne peut pas se permettre de payer une personne juste pour contrôler les pass sanitaires."

Sur sa terrasse, Yannick Welh a une centaine de couverts, et autant de clients à contrôler © Radio France - Cécile Da Costa

Même son de cloche à quelques pas de là pour Sonia Alves, responsable du Bidule. "Je m'occuperai seule du contrôle des pass", explique-t-elle. "J'ai même acheté un téléphone portable qui ne servira qu'à ça, parce que je n'aime pas trop l'idée qu'on se serve de nos téléphones personnels."

Ce qui inquiète, c'est le changement de rapport entre le restaurateur et son client. "Moi j'en ai plusieurs qui m'ont dit que j'étais une collabo", s'indigne Sonia Alves. "Je ne suis pas une collabo, je respecte les lois, ce n'est pas moi qui les ai faites." D'autres redoutent l'attitude des clients lors des contrôles. "On est avant tout un lieu de convivialité", explique un restaurateur orléanais. "Ce n'est pas notre métier de contrôler les gens, c'est celui de la police."

Déjà des clients en moins

Certains comme Fatiha El Idrissi, responsable du Memphis, fait déjà les frais de l'élargissement du pass sanitaire. "J'ai déjà eu beaucoup de monde qui m'a dit aurevoir en me disant que c'était leur dernière fois au restaurant", regrette-elle. "On se demande comment on va travailler la semaine prochaine."

Pour elle, ce contrôle n'a rien à voir celui fait pour la consommation d'alcool dans son établissement. "Sur une journée de 24 heures, on va avoir un ou deux mineurs, mais là vous vous rendez compte ? c'est tous les gens qu'il faut contrôler."