Pass sanitaire : chute brutale de la fréquentation dans les restaurants de Valence

Les patrons de restaurants et de bars avec terrasse parlent d'une baisse de 25 à 40 % du nombre de clients ce lundi. Peut-être l'effet de la semaine du 15 août, plus sûrement celui de la mise en place du pass sanitaire selon eux.

"Un service bien mou !" : dans son restaurant, "le siècle", situé face à la gare de Valence, Pascale Tenneroni dresse le bilan du premier service sous pass sanitaire obligatoire. La mise en œuvre de cette nouvelle règle lundi 9 août a contraint certains clients fidèles à déserter les lieux. "Dimanche, ceux qui n'ont pas leur pass sanitaire nous l'ont dit, ils n'ont pas prévu de revenir au restaurant . Ils veulent attendre de voir comment la situation évoluera". Ambiance plus calme que d'habitude également au "Grand Café" sur les boulevards de Valence. Le responsable de l'accueil n'avait lundi matin que deux tables réservées pour le repas du midi contre une cinquantaine de réservations une semaine plus tôt. "Il y a peut-être les vacances qui jouent" explique Philippe, "mais ils reste bien des banquiers qui sont toujours pas et qui doivent manger, des pharmaciens, des boutiques qui ne ferment pas forcément, on va voir comment ca va se passer dans les deux prochains jours et on avisera". Au café Victor Hugo, brasserie réputée de Valence, la direction a mis en place un vigile pour soulager les équipes de service. C'est cet agent de sécurité qui contrôle les QR codes des pass sanitaires des clients. Dans cet établissement, le directeur Bruno Fournier évoque pour cette première journée une baisse de fréquentation de 40%.