Pass sanitaire dans les bars et restaurants : à Bordeaux, des baisses de chiffres d'affaires "de 30 à 50%"

Le pass sanitaire est obligatoire depuis un peu plus d'une semaine dans les bars et restaurants. A Bordeaux, la plupart des établissements accusent déjà une baisse de chiffre d'affaires et les contrôles ne se passent pas toujours dans le calme.

"Regardez, la terrasse est vide sur le service de midi" se désole le gérant d'un restaurant de tacos, rue Sainte-Catherine. Depuis la mise en place du pass sanitaire dans les bars et restaurants, lundi 9 août, il a perdu de nombreux clients.

De nombreux patrons dressent le même constat. Thierry Guinaudeau gère le pub Saint-Aubin place de la Victoire. En une semaine, il constate une baisse de chiffre d'affaires de 50%. "Aujourd'hui on refuse plus du monde que l'on en accepte, ça fait mal. Refuser des gens quand on est commerçant, c'est compliqué." Il liste ses charges, explique qu'il doit payer ses salariés, ses fournisseurs...

"Mon banquier s'en fout, il ne va pas me prélever moins parce qu'il y a le pass sanitaire. Il n'est pas dans cette optique-là et nous non plus, on veut rembourser nos crédits. Mais ce serait sympa d'être un peu plus soutenus par le gouvernement."

Place du Parlement, Pierre Philippot accuse une baisse de chiffres d'affaires de 30% depuis le 9 août. Il gère les deux Shake That ainsi que les restaurants Le petit bois et L'autre petit bois.

Appels au boycott

Les contrôles de pass sanitaire ne se passent pas toujours bien. "On a quelques clients récalcitrants qui appellent au boycott, qui s'installent quand même en terrasse... On a des relations qui se dégradent et c'est dommage parce qu'on veut juste faire notre travail", déplore Pierre Philippot.

L'ambiance est plus calme place Saint-Michel, où l'équipe de La kouzina affirme n'avoir vécu aucune scène de tension, et aux Moules du cabanon, sur les quais. "Certains se vexent et s'en vont, d'autres négocient un peu... mais on a pas de problème, tout se passe bien" explique Thomas, l'un des serveurs.

De nombreuses tables sont occupées aux Moules du cabanon, où Thomas est serveur. © Radio France - Mathilde Loeuille

Ici le pass sanitaire n'a pas freiné la clientèle, le restaurant a accueilli du monde toute la semaine, même si l'affluence reste basse pour la mi-août. "Par rapport aux autres années on a moins de monde. C'est très bizarre, peut-être que les gens n'ont plus de sous pour sortir, ou alors c'est à cause de la météo..."