Pass sanitaire dans les remontées mécaniques ? "Réponse début novembre" annonce Jean-Baptiste Lemoyne

A un peu plus d'un mois de l'ouverture des stations, on ne sait toujours pas si le pass sanitaire sera exigé dans les remontées mécaniques. Une nouvelle réunion de travail doit avoir lieu la semaine prochainesous l'égide de Matignon, avec les professionnels de la montagne. Le gouvernement réfléchit encore "aux conditions et aux modalités pour la suite de la saison hivernale", a expliqué ce matin sur France Bleu Pays de Savoie le secrétaire d'Etat au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne.

"Nous espérons leur apporter une réponse définitive sur ces modalités début novembre, y compris pour savoir si on doit aller vers la mise en place du pass sanitaire sur les remontées mécaniques (...) réponse dans les premiers jours de novembre, c'est l'objectif que je me suis fixé, l'essentiel des stations va ouvrir à la fin du mois de novembre, et nous leur devons cette visibilité-là, naturellement". Le ministre est attendu au Grand Bornand ce vendredi pour le 37e congrès annuel de l'Anem (l'Association nationale des élus de montagne).

Une hypothèse loin d'être exclue

"Aujourd'hui, le pass sanitaire est déjà demandé dans le droit commun dans un certain nombre de points des stations, comme les bars ou les restaurants (...) le pass sanitaire a permis de laisser ouvert l'été dernier un certain nombre d'activités, alors même que nous faisions face à une nouvelle vague avec le variant Delta et la saison estivale a pu se dérouler dans de bonnes conditions, donc le pass sanitaire c'est une forme d'assurance-vie, de garantie pour pouvoir continuer la saison", a redit le ministre.

"La vigilance s'impose, il faut rester prudent dans nos comportements individuels, il faut que celles et ceux qui soient éligibles à la troisième dose n'hésitent pas à la faire, on a besoin de garder cette immunité (....) dans un certains nombre de pays voisins, ça repart, on l'a vu au Royaume-Uni, on le voit un peu également aux Pays-Bas, ce sont d'ailleurs des pays émetteurs du ski français, donc encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir".

Réouverture sans masque à Tignes

Pour les stations qui ont déjà rouvert, comme le glacier à Tignes, ou celles qui vont rouvrir à la Toussaint, comme les Deux Alpes, un protocole a déjà été établi. "Il y a la distanciation dans les files, en extérieur le masque n'est pas demandé, et aujourd'hui il n'y a pas de jauge", a précisé le ministre. "Nous souhaitons que cette saison d'hiver soit réussie, après le choc et la saison blanche qu'on a tous connu l'année dernière, je crois qu'il faut avant tout être positif, optimiste : la montagne elle est de retour, d'ailleurs les clientèles ne s'y trompent pas".

"J'ai pu échanger avec de nombreux acteurs de la montagne lors du dîner de l'Anem hier (jeudi soir), tous sont très optimistes avec des réservations qui montent en puissance, très fortement, il suffit que les premiers flocons soient visibles, pour qu'on puisse même peut-être dépasser les résultats de 2019, qui était déjà une belle année".