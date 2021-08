Pass sanitaire dans les restaurants : "Une contrainte mais on préfère ça que d'être fermé"

Au lendemain de l'obligation du pass sanitaire pour les salariés de la restauration, on fait le point sur les répercussions pour les gérants des bars et restaurants de l'Indre et du Cher.

Le pass sanitaire n'est plus seulement demandé aux clients des restaurants. Les serveurs, les cuisiniers et l'ensemble des employés doivent également montrer patte blanche. Un schéma vaccinal complet ou bien un test Covid négatif, c'est la condition pour éviter une suspension du contrat de travail et donc de salaire. "On a quelques suspensions de contrats mais c'est en majorité car certains salariés s'y sont pris trop tard pour avoir un schéma vaccinal complet", indique Véronique Gaulon, présidente de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Berry. Elle l'assure : les salariés qui refusent la vaccination sont très rares dans les restaurants et cafés de l'Indre et du Cher. "Pour vous donner un exemple, au restaurant L'Escale qui a entre 70 et 80 salariés, une seule personne n'a pas de pass sanitaire", ajoute-t-elle.

L'inquiétude est un peu passée par rapport aux annonces d'Emmanuel Macron début juillet. "Il y a eu un moment d'affolement des cafés et restaurants. Nos salariés n'étaient pas vaccinés en grande majorité car ils sont très jeunes. Or, les centres de vaccination ont été vite saturés lors des annonces. Heureusement, des sessions spéciales ont été mises en place pour les salariés de l'hôtellerie-restauration", salue Véronique Gaulon.

Les conséquences du pass sanitaire sont "moins catastrophiques" sur l'activité

Selon un sondage réalisé auprès des adhérents de l'UMIH en Berry, une majorité de restaurateurs considère que le pass sanitaire entré en vigueur le 9 août a eu une conséquence sur leur chiffre d'affaire. Véronique Gaulon préfère patienter un peu. "On va faire les comptes et on va voir s'il y a une baisse de chiffre d'affaires. Mais c'est peut-être aussi à cause de la météo extrêmement médiocre. Les deux vont jouer", considère la présidente de l'UMIH de l'Indre et du Cher.

"C'est moins catastrophique que ce qu'on craignait. C'est une contrainte supplémentaire mais on sait s'adapter à tout. On préfère ça que d'être fermé", conclut Véronique Gaulon.