Pass sanitaire : davantage d'opposants ce samedi en Drôme Ardèche.

Si le cortège de Valence a réuni sensiblement le même nombre de manifestants que la semaine dernière, les rassemblements de Montélimar et d'Aubenas ont été plus fournis à l'occasion de cette cinquième journée de mobilisation.

Chaque semaine depuis le début de la fronde contre le pass sanitaire, la bataille des chiffres fait rage : les forces de l'ordre sont accusées par les manifestants de sous-estimer le nombre de participants dans les rassemblements. Toutefois, ce samedi soir, la police reconnaît que les manifestations de Montélimar et d'Aubenas ont grossi par rapport à la semaine dernière. Selon les chiffres des forces de l'ordre, le cortège montilien a réuni "au moins" 1400 personnes contre un millier la semaine dernière. A Aubenas, le nombre d'opposants au pass sanitaire est estimé par la police à un millier, contre 800 il y a une semaine. C'est à Valence que le cortège a été le plus imposant : si les forces de l'ordre on dénombré 2600 participants, France Bleu Drôme Ardèche (qui était sur place) a estimé de son côté qu'il y avait environ 4500 manifestants. De nouveaux appels à la mobilisation sont d'ores et déjà lancés pour le samedi 21 août.