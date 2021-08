Pass sanitaire : de nombreux nordistes se tournent vers les établissements belges

A Menin, les cafetiers et restaurateurs s'attendent à voir arriver plus de Français que d'habitude après le lundi 9 août.

Halluin, dans la métropole lilloise, c'est presque déjà la Belgique. La ville communique directement avec Menin, sa jumelle belge. Alors Laurent Dumet, gérant d'un bar PMU à Halluin ne se fait pas d'illusion quant à l'entrée en vigueur du pass sanitaire élargi à partir du lundi 9 août. "On va perdre une bonne partie de la clientèle, tous ceux qui sont réticents au vaccin iront en Belgique, nous on va contrôler comme on peut, mais ils nous le disent", souffle-t-il au comptoir, un brin désabusé.

Parmi les habitués de cet établissement, deux clans s'affrontent. Les vaccinés, qui acceptent sans broncher le pass sanitaire, et les non-vaccinés, déterminés à contourner ce nouveau système. "Je ferai jamais le vaccin !", lance Nes à l'arrière du bar. "Je vais faire un faux pass sanitaire, j'irai en Belgique, mais je veux pas faire le vaccin", insiste-t-il.

Au bar Le Relais un peu plus loin, Hélène la patrone est moins inquiète. "La majorité de mes habitués sont vaccinés, et s'ils ne le sont pas je préfère qu'ils aillent en Belgique", explique-t-elle. "Moi je trouve ça bien le pass sanitaire, à un moment il faut qu'on s'en sorte, et je n'accepterai pas de fermer à nouveau".

Les Belges se préparent

De l'autre côté de la frontière, à une dizaine de mètres à Menin, les cafetiers belges s'attendent à voir arriver un peu plus de Français que d'habitude. Car en Belgique le pass sanitaire n'existe pas. "Tous les Français sont les bienvenus, vaccinés ou non, on les accueillera comme d'habitude", lance Florence Hocquet, patronne du Monte Carlo dans la rue principale.

Je vois déjà beaucoup de Français mais je m'attends voir beaucoup de monde à partir de lundi - Florence Hocquet, gérante d'un bar tabac à Menin

Le pass sanitaire n'est encore pas d'actualité en Belgique, mais s'il le devenait Christophe Vermulen le ferait volontiers dans son restaurant. "On a 80% de Français d'ordinaire, ça va être un peu plus, mais ça serait gérable, surtout vu les chiffres de la vaccination", explique-t-il. "Le plus important c'est que les gens se vaccinent et qu'on retrouve le plus de liberté possible".

Un afflux de Français déjà observé dans les parcs de loisirs

Ce phénomène de report de la clientèle française vers les établissements belges s'observe déjà dans les parcs de loisirs, structures qui demandent en France un pass sanitaire depuis le 21 juillet. "On a beaucoup d'appels de Français qui veulent savoir si on demande le pass ou pas", confie Florine de Coninck, responsable administrative du parc Jungle City à Tournai.

C'est le cas d'Anthony venu avec sa soeur et ses deux enfants depuis Armentières. "C'est bien pratique pour nous, ici c'est plus simple, en France sans le vaccin on fait plus rien", explique-t-il, alors que lui-même n'est pas encore complètement vacciné.

Depuis la réouverture, la fréquentation est deux fois plus importante que l'année dernière. Les Belges sont aussi plus nombreux avec un effet post-confinement qui se ressent, mais les Français en représentent une bonne partie depuis le 21 juillet. "Certains viennent même de loin, de Paris ou du Mans par exemple, et la majorité du Nord, ils veulent en profiter", ajoute Florine de Coninck.

Reste une légère inquiétude quant au public accueilli. "On se demande si on ne va pas devenir une zone à risque en accueillant tous les non-vaccinés, mais ici comme ailleurs nous avons des règles sanitaires stricts", précise-t-elle. En Belgique, plus de 62% de la population est complètement vaccinée, contre 53% en France.