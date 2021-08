L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Gironde va distribuer 20 000 bracelets aux clients des bars et restaurants dont le pass sanitaire a déjà été contrôlé. Le dispositif permettra de rentrer sans systématiquement montrer son QR code.

Pass sanitaire : des bracelets distribués aux clients déjà contrôlés dans les bars et les restaurants

Le bracelet permettra aux clients de ne pas se faire contrôler dans les bars et les restaurants.

"Il faut savoir que si vous avez un habitué qui plusieurs fois par jour, il faut le contrôler à chaque fois". L'Union des métiers et des industries de la Gironde et son vice-président Franck Chaumès ont peut-être trouvé la parade pour éviter de contrôler systématiquement le pass sanitaire des clients réguliers : distribuer des bracelets à ceux qui ont déjà montré leur QR code en s'installant en terrasse ou à l'intérieur. Les bracelets, fermables et réservés à ceux qui ont reçu la double-vaccination, permettront ainsi de boire un verre ou de déjeuner sans avoir à ressortir son pass sanitaire pendant plusieurs jours.

"C'est un bracelet comme tout le monde met dans les Club Med, en tissu, neutre, avec juste inscrit Pass Sanitaire Umih 33", précise Franck Chaumès. 20 000 exemplaires du "nouveau" sésame doivent être distribués dans les jours qui viennent, d'abord dans les établissements membres de l'UMIH 33. "C'est juste pour pallier à cette problématique, le temps de ce contrôle, qu'on espère le plus court possible. Ca permettra aussi de faciliter la venue des clients, et de fluidifier le travail des restaurateurs", ajoute le vice-président de l'organisation.

Une baisse de chiffre d'affaires de 35%

Le bracelet est aussi un moyen de renforcer l'activité des bars et des restaurants, touchés d'après le responsable par "une baisse de chiffre d'affaires de 35% en moyenne" dans le département depuis la mise en place du pass sanitaire le 9 août dernier, même si tous les établissements ne sont pas frappés de la même manière. "La restauration moyenne gamme et haut de gamme n'est pas trop impactée, parce que la plupart des clients sont vaccinés. La situation est catastrophique en revanche pour l'autre partie de la restauration, plus tournée vers la jeunesse, puisqu'on est à -50 voire -60% d'activité."