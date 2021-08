Pass sanitaire : des gérants de bistrots bretons s'y opposent

Quarante-quatre gérants de bars et restaurants bretons ont signé ce mardi un communiqué contre l'application du pass sanitaire dans leurs établissements. Ils plaident pour "un bistrot ouvert à tous". Sous réserve de la décision du conseil constitutionnel qui sera rendue ce jeudi, le pass sanitaire devrait être étendu, dès le lundi 9 août, à tous les lieux accueillants du public (plus de 50 personnes), bars et restaurants compris. Les signataires, majoritairement des gérants de bistrots de proximité, craignent que la convivialité et l'accueil dans leurs établissements soient mis à mal par le pass sanitaire.

Peur de trier les clients

"Dans tous nos bistrots, notre job est d'accueillir, non de sélectionner", avertissent-ils dans leur communiqué. En effet, si l'extension du pass sanitaire est validé, ils seront chargés de contrôler leurs clients. Un rôle qu'ils refusent d'endosser. Néanmoins, ils se disent "pleinement conscients du contexte sanitaire" et ne s'opposent pas à la vaccination.