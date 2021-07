Pass sanitaire en terrasse : le désarroi des cafés messins

Les restaurateurs mosellans s'inquiètent de l'extension du Pass sanitaire dans leurs établissements, à partir du mois d'aout. Pour prendre un verre ou manger un morceau, il faudra montrer patte blanche, en présentant un certificat de vaccination ou un test covid négatif récent. Un dispositif qui pose des questions sur les modalités de mise en place.

Moins de clients jeunes

Les professionnels craignent surtout de perdre une partie de leur clientèle. Monsieur Henri, le gérant du Bar Saint-Jacques s'inquiète : "ça va être difficile à mettre en place, surtout le soir. On a beaucoup de jeunes et on sait qu'ils sont moins vaccinés. S’il y a 50% de gens qui ne sont pas vaccinés, ça veut dire que techniquement on va perdre 50% de nos clients."

Qui contrôlera les pass sanitaires ?

À deux pas de la Cathédrale de Metz, Raphaël Muller le patron du Café Blondel dispose d'une spacieuse terrasse. Pour lui, il sera possible de contrôler les gens qui viennent pour manger en ayant réservés... Mais ce sera plus compliqué côté bar : "Pour les gens qui veulent boire un café ou un Perrier dans l'après-midi, quand la terrasse est bondée, ou qui rejoignent des amis, ça va être extrêmement compliqué de faire le contrôle des tables ! Il va sans doute falloir que l'on embauche ou que l'on détache une partie du personnel à cette occupation-là"

Un constat partagé par le gérant de la Cave des Trappistes Laurent Gaspard, qui ne décolère pas : "On fait la police depuis la réouverture, explique-t-il, à l'extérieur ça va être difficile. Et il n'y a pas d'appareil dédié pour contrôler les pass... Est-ce que mes employés sont habilités à prendre leur propre téléphone pour contrôler ?"

Il demande à l'État de "prendre ses responsabilités" et conclu : "il faut nous fournir des gens pour contrôler, mais que cela ne soit pas à nous de les payer !"