Allocution présidentielle : dans les Pyrénées-Orientales, l'UMIH rappelle à l'ordre ses adhérents

À la veille d'une nouvelle prise de parole du Président de la République, c'est un peu l'inquiétude pour beaucoup de Français. Reconfinement, couvre-feu, troisième dose obligatoire pour valider le pass sanitaire ? Les hypothèses sont nombreuses. Pour limiter la casse, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans les Pyrénées-Orientales vient d'écrire aux professionnels du département.

"C'est à nous d'être vigilant pour sauver notre économie" - Brice Sannac, président de l'UMIH 66

"On est inquiet parce que la première profession, la première filière à subir des restrictions, c'est toujours la nôtre. On s'attend à des mesures de freinage pour limiter la crise sanitaire, et donc obligatoirement des mesures de freinage pour nos métiers. J'espère qu'on va éviter le couvre-feu. J'invite tous les professionnels, les traiteurs, les restaurants, les cafés, les bars, les hôtels à appliquer le protocole", répète Brice Sannac, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans les Pyrénées-Orientales. Dans un courrier, l'hôtelier écrit également aux adhérents de l'UMIH que "cette crise a mis à rude épreuve la [notre] filière, mais de nombreux défis restent à relever avant de retrouver les « jours heureux » qui j’en suis sûr, sont plus proches que jamais !"

Le professionnel le reconnaît lui-même, les contrôles sanitaires sont de moins en moins courants. "On ne va pas se mentir, il y a eu un relâchement de la clientèle et aussi de nos professionnels. Tous ensemble, on va endiguer cette quatrième ou cinquième vague, je ne sais plus. Nous avons en notre possession un arsenal de mesures qui sont la condition sine qua non nous permettant de maintenir nos activités," raconte le président de l'UMIH.