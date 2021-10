Pass sanitaire : la fréquentation des lieux culturels a baissé

Près de 40 % des Français ne sont pas allez dans un lieu de culture cet été depuis l'instauration du pass sanitaire. Parallèlement à cette baisse de la fréquentation, on observe surtout un changement des habitudes et du type de public.

L'étude a été menée en ligne, début septembre, par l'institut Harris Interactive. Parmi les 88% de Français habitués des lieux culturels, ils sont 40 % à ne pas y avoir remis les pieds cet été. Si le cinéma s'en sort avec un 50/50 (51 % y sont retournés au moins une fois), le spectacle vivant perd ses fidèles. Musées, salles de concert, théâtres... la fréquentation baisse depuis l'arrivée du pass sanitaire le 21 juillet dernier.

Le public reste au rendez-vous dans le Finistère

Depuis la rentrée, la généralisation des deux doses de vaccinations semble pourtant améliorer les choses. Gwenn Potard, directeur de la salle de concert La Carène à Brest, concède un mois de septembres un peu compliqué. Mais la fréquentation de son établissement augmente à nouveau et les grandes salles se remplissent sans difficulté. Pour les dates qui peinent à trouver leur public : le directeur reste prudent.

Rien ne peut confirmer que c'est le pass sanitaire qui empêche les gens de venir, explique le directeur de la Carène.

Si le public revient doucement, les spectateurs changent. Au théâtre de Cornouaille de Quimper, les habitués côtoient beaucoup de nouveaux visages. Même constat pour Myriam Lesko, médiatrice et responsable du public au musée départemental breton. "À l'arrivée du pass, on a vu moins de familles mais plus de personnes âgées" analyse t-elle. Et le musée, même sans exposition, profite désormais de l'élan des vacances de la Toussaint : "nos visites familles, nos ateliers jeunes ou nos ateliers pour les touts petits ont fait salle comble !"

Les abonnements remis en question

La crise sanitaire a surtout modifié le comportement des spectateurs. Diane Courvoisier, secrétaire générale du Quartz, la scène nationale de Brest, remarque une baisse des abonnements annuels. "Comme il y a eu beaucoup d'annulations l'année dernière, les gens préfèrent voir des spectacles au coup par coup." Un public prudent donc, mais bien de retour.