Pass sanitaire : le parc animalier Tropical Parc évoque "un coup de massue"

"Ce pass équivaut pour nous à une catastrophe financière", se désole Erven Gicquel, le co-directeur du Tropical Parc située à Saint-Jacut-les-Pins dans le Morbihan. Selon le dirigeant de cette entreprise familiale de neuf salariés, il y a, depuis le 21 juillet, date de la mise en place du pass sanitaire 700 à 800 visiteurs en moins par jour. "Si le mois d'août continue dans cette voie là, nous allons droit dans le mur puisque juillet et août représentent 70% de notre chiffre d'affaire total," ajoute Erven Gicquel.

Selon ce dirigeant du parc animalier et botanique, les Français ont été pris de court, tout comme les chefs d'entreprises. "Même les Français qui étaient entrés dans le processus de vaccination sont concernés. Par exemple, j'ai eu ma première injection au mois de juin, je n'ai pu avoir un rendez-vous pour la seconde que début août. Il faut ensuite 7 jours pour pouvoir avoir son pass sanitaire, cela nous amène à la mi-août", insiste-t-il.

Les visiteurs peuvent cependant venir si ils présentent un test négatif de moins de 48 heures. Mais là aussi il y a des difficultés selon Erven Gicquel : " Nos visiteurs nous le disent, la principale des difficultés, c'est de trouver maintenant des pharmacies qui acceptent de les tester le weekend oui quand ils sont prêt à sortir. Nous, nous n'avons pas les moyens en tant que petit parc de mettre en place un centre pour tester nos visiteurs et tout cela engendre une baisse terrible de la fréquentation."

Des tensions avec les visiteurs

L'instauration poratique de ce pass sanitaire n'a pas été facile. Erven Gicquel évoque de nombreux appels de clients perdus et qui ne connaissent pas les règles en vigueur. Ils demandent si ils peuvent venir avec une seule vaccination, d'autres qui ont eu leur vaccin très tôt mais pas les QR code se demandent aussi comment faire. Le temps d'attente à l'entrée du parc est également rallongé et des tensions naissent avec certains clients. "Parfois on a du mal à scanner les papiers, ou à l'intérieur d'une même famille certains ont le pass mais pas d'autres, donc on doit les refuser et ça créé des tensions dès l'entrée du parc ce qui est vraiment désagréable", ajoute Erven Gicquel.

Le co-directeur espère maintenant que l'accélération de la vaccination et le choix des Français de voyager dans le pays permettront de faire remonter la fréquentation au mois d'août.