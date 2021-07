Pass sanitaire : le secrétaire d'Etat Adrien Taquet en visite au Futuroscope et au Center Parcs du Nord-Vienne

"Le pass sanitaire est un sésame pour la liberté", a estimé ce mercredi Adrien Taquet, le secrétaire d'Etat en charge l'Enfance et de la Famille lors d'un déplacement au Futuroscope de Poitiers et au Center Parcs du Domaine du Bois aux Daims dans le Nord-Vienne.

Lui aussi a dû montrer son QR code pour pouvoir entrer. Adrien Taquet, le secrétaire d'Etat chargé de l'Enfance et de la Famille, s'est rendu ce mercredi au Futuroscope. Comme tous les parcs d'attractions, le site touristique et scientifique de Chasseneuil-du-Poitou impose depuis le 21 juillet la présentation du pass sanitaire à ses visiteurs.

"Le pass sanitaire est un sésame pour la liberté et la sérénité pendant les vacances" - Adrien Taquet

Le Futuroscope a embauché dix-neuf personnes supplémentaires afin de gérer l'organisation du pass sanitaire. Des tests rapides peuvent être réalisés sur place pour les vacanciers non vaccinés.

"Ca va les enfants ? On s'éclate ?"

Le Secrétaire d'Etat chargé de l'Enfance et de la Famille a ensuite pris la route de Morton et des Trois-Moutiers, les deux communes du Nord-Vienne sur lesquelles se trouve le Center Parcs du Domaine du Bois aux Daims. Adrien Taquet s'est invité à la table de Jocelyn, Alexandra et de leurs enfants, une famille originaire de l'Oise alors en plein goûter.

"Aucun souci à l'arrivée avec la présentation du pass sanitaire, ça a été très rapide" - Alexandra, une vacancière

Le parc d'aventure qui couvre 260 hectares de nature accueille en ce moment 3.800 visiteurs, "808 cottages complet à 100% jusque fin juillet et on est sur la même tendance en août", se félicite son directeur Thierry Decorps.

"On a beaucoup souffert l'an dernier mais la reprise est bonne cet été"

L'obligation du pass sanitaire ne provoque "aucun clash" à l'entrée, assure la direction. "Il faut une minute, une minute 15, pour contrôler le QR code à la fenêtre de chaque voiture. Lundi, sur 700 véhicules, nous n'avions qu'une personne qui n'avait pas son pass. Nous l'avons envoyée à la pharmacie voisine avec laquelle nous avons un accord et dans laquelle nous avons dépêché un infirmier afin de réaliser des tests PCR".

"Il faut soutenir notre industrie touristique" - Adrien Taquet

Adrien Taquet a aussi tenu à saluer ces vacanciers qui ont préféré rester en France plutôt que de partir à l'étranger, à l'image de Jocelyn, de son épouse et de leur quatre enfants. Originaire du Portugal, Alexandra la maman explique que "là-bas, tout est fermé avec des couvre-feux, donc autant profiter ici en France".

"Alors oui, il faut présenter son pass sanitaire à l'entrée, mais c'est un sésame pour la liberté et pour profiter de ses vacances", conclut le secrétaire d'Etat. Interrogé sur les difficultés de nombreux sites touristiques à mettre en place le pass sanitaire sans réduire leur fréquentation, Adrien Taquet a promis qu'un "point sera fait à la fin du mois d'août avec l'ensemble des acteurs économiques et du secteur culturel et une fois de plus, l'Etat sera au rendez-vous, comme nous l'avons été depuis le début de cette crise".