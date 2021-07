Pass sanitaire : le zoo d'Amnéville subit déjà une forte baisse de fréquentation

Avec la mise en place du pass sanitaire obligatoire pour accéder aux lieux de culture, sport et loisirs depuis le mercredi 21 juin, certains visiteurs boudent ces établissements. Au Zoo d'Amnéville, la direction craint, pour cet été, une baisse de 30 à 50% de la fréquentation.

Opération de police en Moselle, au zoo d'Amnéville, pour vérifier que les pass sanitaires des visiteurs sont bien contrôlés et valides

Malgré le beau temps, les visiteurs ne sont pas tout à fait au rendez-vous au zoo d'Amnéville. Depuis ce mercredi 21 juin, et la mise en place du pass sanitaire obligatoire pour accéder aux lieux de culture, sport et loisirs qui accueillent plus de cinquante personnes, la direction constate une chute de la fréquentation. Elle craint, pour l'ensemble de la saison estivale, une baisse de 30 à 50%.

"On est en plein été. D'habitude, c'est la période la plus importante en terme de fréquentation", souligne Aurélie Duquesnay, directrice commerciale et communication du zoo. "D'habitude, avec un temps pareil, la file d'attente se prolonge jusqu'à la buvette", soupire-t-elle, regrettant que cette nouvelle mesure n'ait pas été mise en place à partir de septembre.

Règles incomprises

Pour couronner le tout, certains des visiteurs qui se présentent à l'entrée du zoo se voient interdire son accès. Une fausse joie pour eux, tout comme pour l'établissement, qui n'est pas certain de les revoir le lendemain. Tantôt un homme, qui s'était mélangé les pinceaux entre la durée après laquelle il faut être vacciné et celle pendant laquelle un test négatif au Covid-19 est valide ; tantôt une femme, persuadée que la deuxième dose de vaccin qui lui a été injectée la veille lui permettra d'entrer... "Les règles n'ont pas arrêté de changer. Les gens ne savent plus comment faire", constate Morgane, l'agent d'accueil.