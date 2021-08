Pass sanitaire : les entreprises de sécurité embauchent à tour de bras en Île-de-France

Qui veut devenir agent de sécurité ? C'est le moment de vous lancer, le secteur recrute à tour de bras depuis la mise en place du contrôle du pass sanitaire dans les lieux accueillant du public comme les cinémas, bars, restaurants, centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés ou encore établissements de santé. Ils sont nombreux à réclamer la mise en place ou le renfort d'agents de sécurité pour contrôler les QR code.

REPORTAGE

40 postes à pourvoir dans une agence parisienne

David Charpentier dirige l'entreprise BSL sécurité, basée à Paris. "Tous les agents sont occupés, c'est une certitude", témoigne le gérant dont le téléphone n'arrête pas de sonner en ce moment. Ses 450 salariés ne suffisent plus à répondre à la demande qui explose. "Rien que pour l'agence de Paris on a une quarantaine de postes à pourvoir. C'est assez difficile de trouver du monde", assure-t-il. Parmi ses nouvelles recrues, Anaïs, 20 ans, a signé un CDI il y a deux semaines. Cette ancienne vendeuse en boulangerie contrôle les QR code devant l'institut Curie à Saint-Cloud. "J'ai eu envie de tester quelque chose que je ne connaissais pas et je ne me suis pas loupée, ça me plaît", sourit la jeune femme.

Cédric Paulin, secrétaire général du groupement des entreprises de sécurité privée (GES).

Plus globalement, en Île-de-France, la pénurie d'agent de sécurité se fait ressentir. "On constate des demandes supplémentaires depuis le mois de juillet", assure Cédric Paulin, secrétaire général du groupement des entreprises de sécurité privée (GES) qui représente 200 sociétés partout en France, dont près de 40% dans la région parisienne. "Les entreprises souhaitent pouvoir répondre à ces demandes de renfort mais c'est très compliqué pour elles, d'avoir des heures supplémentaires, de trouver des agents en plus ou de passer d'un temps partiel à un temps complet", poursuit-il.

Des agents pour garantir que tout se passe bien

A priori, contrôler les pass sanitaire est un travail que les salariés des établissements auraient pu faire eux-mêmes mais selon Cédric Paulin, les agents sont bien plus légitimes car "ils sont formés au contrôle d'accès, au filtrage, ça fait partie de leur métier d'être capable de réagir face à des comportements qui peuvent être indélicats ou inappropriés", justifie-t-il.