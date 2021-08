Pass sanitaire : les restaurants en Sarthe s'attendent à "une baisse d'activité"

Après le pass sanitaire dans les cinémas, les parcs d'attraction, les lieux culturels... bientôt le pass sanitaire pour aller au restaurant. L'entrée en vigueur est prévue pour le 9 août, sous réserve d'une validation du Conseil constitutionnel qui doit terminer son examen du projet de loi ce jeudi 5 août. "On se prépare avec nos équipes, les professionnels, pour appliquer cette réglementation qui va nous être imposée" réagit Eric Fontaine, président de l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) en Sarthe. "On se prépare déjà à une baisse d'activité car on imagine bien que toutes les personnes non-vaccinées ne vont pas pouvoir venir."

Si on a une baisse de 50% du chiffre d'affaires, il faudra bien qu'elle soit compensée

La baisse d'activité, c'est la principale crainte d'Eric Fontaine, lui-même patron d'un hôtel-restaurant à Saint-Calais. Pour lui, des aides seront nécessaires pour de nombreux établissements. "Si on a une baisse de 50% du chiffre d'affaires, il faudra bien qu'elle soit compensée à un moment sinon nos établissements seront à nouveau en difficulté.

Je suis très inquiet pour les cafetiers et leur terrasse

L'application du pass sanitaire, cela veut aussi dire réorganiser ses équipes pour qu'au moins une personne contrôle le pass de chaque client. "Cela va prendre du temps, les clients ne comprennent pas forcément du premier coup comment cela fonctionne" souligne Eric Fontaine. "Là où je suis très inquiet, c'est pour les cafetiers et surtout leur terrasse. Le contrôle peut prendre deux à trois minutes si le client pose des questions (...) or on boit un café en deux ou trois minutes aussi. Cela va être très compliqué." L'UMIH 72 n'était pas favorable à l'application du pass sanitaire en terrasse.

Le secteur de l'hôtellerie-restauration peine à recruter

Eric Fontaine craint également un effet négatif sur les salariés des cafés et restaurants. "On craint que ça décourage, que ce soit à nouveau un conflit, que ça génère du stress et de la pression" explique le président de l'UMIH 72. Et ce, alors que le secteur peine déjà à recruter. "On manque de personnel à l'année, surtout d'apprentis serveurs pour cette année." Eric Fontaine en profite pour lancer un appel à "tous les jeunes" pour intégrer des apprentissages dès la rentrée dans les établissements sarthois. "Le CFA du Mans et les écoles hôtelières recrutent pour former des apprentis. Je suis convaincu que lorsqu'on aura passé la crise, notre métier sera un métier d'avenir."