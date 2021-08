"C'est un casse-tête" : les restaurateurs berrichons perplexes face au Pass sanitaire

A partir de ce lundi il faut bien avoir un Pass sanitaire pour aller au restaurant (ou un test antigénique négatif). Le Conseil Constitutionnel a tranché jeudi dernier. Et n'espérez pas passer au travers des mailles du filet en vous installant en terrasse puisque les terrasses aussi sont concernées. Pour certains établissements c'est un casse-tête. Pour d'autres cela va demander un peu de logistique. Mais comment va faire L'Escale ? Le célèbre restaurant-routier situé à Déols près de Châteauroux. Puisqu'il accueille à la fois des clients soumis au Pass sanitaire et des routiers qui ne sont pas obligés d'en présenter un (le gouvernement a en effet estimer que les routiers n'avaient pas à se soumettre au Pass sanitaire pour se restaurer dans un relais-routier puisqu'ils n'ont pas d'autres choix que de manger dehors dans le cadre de leur travail).

Le restaurant L'Escale, c'est une institution vieille de presque 100 ans. Simple restaurant-routier au départ, l'établissement peut désormais accueillir 300 clients et emploie 80 salariés. Il faut dire que les murs ont été repoussés pour créer tous ces différents espaces et ces différentes salles. Et justement, la taille de l'établissement est un atout alors que le Pass sanitaire entre en vigueur ce lundi. Alexandre Martin, directeur de la restauration de L'escale, ne devrait donc pas avoir de difficulté à séparer les routiers (ils sont entre 100 et 150 à venir à L'Escale tous les jours) des autres clients : "On a ce grand avantage de pouvoir regrouper les routiers d'un côté et la clientèle lambda de l'autre. Les routiers ont les connait, ce sont nos clients fidèles et habitués donc on les emmènera vers la salle routier rapidement et les autres clients iront vers d'autres salles et on leur demandera le Pass sanitaire."

Les routiers pourront être regroupés dans cette salle tandis que les autres clients seront emmenés dans une autre salle du restaurant. © Radio France - Kathleen Comte

Tandis que les routiers pourront manger entre eux, les autres clients - soumis au Pass sanitaire - pourront être conduits vers une autre salle du restaurant. © Radio France - Kathleen Comte

Alexandre Martin veut donc installer un lecteur de QR code à l'entrée du restaurant. Les employés pourront ainsi vérifier si les clients scannent bien leur Pass sanitaire avant de les conduire à leur table : "Dans notre organisation, on a un hôte d'accueil qui est donc à l'entrée pour pouvoir accueillir la clientèle à l'entrée. Ça nous le faisons de base midi et soir et donc là les hôtes en profiteront pour vérifier les Pass."

Alexandre Martin pense installer un lecteur de QR codes ici, à l'entrée du restaurant. © Radio France - Kathleen Comte

Finalement le directeur n'a qu'un seul problème, sur le créneau du matin. Car le restaurant ouvre à 5h : "A cette heure-là, je suis limité niveau effectifs parce que je n'ai que deux personnes qui sont là physiquement pour faire le boulot. Est-ce que j'en mets une troisième pour vérifier les Pass le matin ? C'est un casse-tête." En attendant de trouver toutes les solutions, il espère que les clients joueront le jeu et présenteront bien leur Pass en arrivant même si - il en a conscience - il risque de refuser du monde : "C'est un crève-cœur pour un restaurateur de dire à un client de ne pas entrer. C'est le contraire de l'essence d'un restaurateur."

"On compte sur le civisme de chacun"

Et qu'en est-il pour les cafés-restaurants dotés d'une grande terrasse souvent difficile à contrôler ? A Châteauroux, le Café des Halles peut accueillir jusqu'à 150 personnes à l'extérieur alors forcément le patron - Florian Souedet - est déçu. Il va respecter la loi mais ça lui demande beaucoup de logistique : "On est forcément un peu déçus. On s'attendait à un Pass sanitaire à l'intérieur des établissements mais à mon sens, la terrasse n'était pas obligatoire. On nous a demandé de le faire, on va essayer de faire au mieux pour s'adapter et pour faire accepter aussi à une certaine clientèle ce Pass et ce contrôle qui, malgré nous, va nous faire perdre du temps et certainement beaucoup de clients sur l'ensemble de la saison."

Le café-brasserie des Halles à Châteauroux peut accueillir jusqu'à 150 clients sur sa grande terrasse. © Radio France - Kathleen Comte

Au lieu de mettre des barrières tout autour et de faire appel à un vigile pour contrôler les Pass, Florian Souedet a préféré équiper ses employés de tablettes capables de lire les QR codes et espère, lui aussi, que les clients seront compréhensifs.