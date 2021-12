Pass sanitaire dans les entreprises, des salariés héraultais prêts à perdre leur boulot ?

L'hypothèse d'un pass sanitaire généralisé en entreprise a été abordée ce lundi avec les partenaires sociaux. Ce qui ressort des échanges c'est que les organisations syndicales n'y sont pas favorables, et que les organisations patronales sont réservées et s'interrogent sur les modalités pratiques de mise en œuvre a déclaré la ministre du travail Elisabeth Borne à l'issue de la réunion en visioconférence. "Rien n'est acté à ce stade", a-t-elle souligné, en précisant que la mesure supposerait une disposition législative et que la ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, doit également mener des consultations avec les syndicats de fonctionnaires, et le Premier ministre avec les groupes parlementaires.

A Montpellier les salariés non vaccinés voient d'un mauvais œil ce projet de pass sanitaire

Dans les entreprises de la ZAC Tournezy à Montpellier une très large majorité de salariés est vaccinée alors le pass sanitaire obligatoire ne les effraie pas. Cela dit le problème pourrait vite se poser pour Rédouane cariste dans un magasin d'alimentation en gros. Il hésite à faire la dose de rappel "J'ai fait la première dose puis la deuxième mais la troisième je ne suis pas convaincu, ensuite on aura droit à la 4ème , la 5ème c'est sans fin".

Des tests tous les jours ?

Quitter son travail, Aubin 20 ans salarié dans une entreprise qui vend des luminaires est prêt à le faire. Il n'est pas vacciné mais protégé pendant deux mois encore car il a eu le Covid-19. Pas question pour lui en tout cas de se tester tous les jours pour aller au boulot

C'est inenvisageable, comment voulez-vous que je paye pour un test tous les jours ?

Aubin 20 ans est prêt à quitter son travail si le pass devient obligatoire en entreprise Copier

Le télétravail, une solution ?

Le télétravail pourrait être une solution pour les salariés qui n'ont pas de pass mais pas dans le magasin de peinture de Loic " tous les postes ne sont pas adaptés au télétravail. Dans le commerce, le contact direct avec le client est indispensable et certains salariés de chez nous sont obligés d'aller sur des chantiers".

Tous les postes ne sont pas adaptés au télétravail

Dans certains secteurs d'activité il est déjà difficile de trouver du personnel, avec une obligation vaccinale déguisée, ça risque d'être encore plus difficile conclut un patron.

Maxime espère ne pas être obligé de se vacciner pour garder son emploi Copier