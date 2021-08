Pass sanitaire obligatoire dès le premier spectateur : un coup dur pour les petits cinémas drômois

La jauge de 50 personnes qui évite de présenter son pass avant sa séance de cinéma, c'est terminé ! Dès lundi 9 août 2021, ce sera pass obligatoire, peu importe le nombre de personne dans la salle. La mesure vaut également pour les musées et les salles de spectacle.

Christophe Maffi est le directeur du cinéma Le Navire, à Aubenas, et gère également des salles à Valence, Pierrelatte et Crest. Pour lui, c'est une mesure à laquelle il fallait s'attendre, mais qui va le priver d'une bonne partie de son public, déjà largement limité depuis le 21 juillet, date d'instauration du pass sanitaire.

à lire aussi Chute de fréquentation dans les lieux soumis au pass sanitaire depuis une semaine

"'Retour à la réalité"

Au Navire d'Aubenas, on proposait jusque-là une solution hybride, pour accueillir malgré tout les non-vaccinés : deux jours par semaine sans pass sanitaire, mais avec des séances limitée à 49 spectateurs. "Beaucoup de gens qui viennent sur ces séances sont _en cours d'acquisition de leur passeport vaccinal_. Ils sont entre deux doses, ou attendent leur rendez-vous", explique Christophe Maffi.

Beaucoup de salles d'art et essai ont décidé de passer toutes leurs séances avec une jauge de 49 personnes, dès le 21 juillet. C'est le cas du Navire de Valence, par exemple. "Ça va être le _retour à la réalité_... J'ai pas mal de collègues qui m'appellent pour me demander comment on fait, parce que ça va être une première lundi", continue Christophe Maffi.

Pour ces cinémas qui avaient réussi à contourner l'obligation de pass, il va falloir se réorganiser. "On ne dirait pas comme ça, mais les contrôles sont très chronophages, explique-t-il. Il y a toujours plein de cas particuliers, des QR codes qui se lisent mal, tout ça prend du temps." Certains grands cinémas ont recruté du personnel dédié au contrôle. Mais ces petites salles n'ont pas les moyens d'embaucher : "On se relaie, je donne un coup de main, mais on peut vite se retrouver débordés, avec des files d'attente qui s'allongent..."

Il espère que la fréquentation ne chutera pas à nouveau. Lors de l'instauration du pass le 21 juillet, son cinéma a enregistré une baisse de 70 à 80% du passage, du jour au lendemain.