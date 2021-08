Pass sanitaire obligatoire pour les salariés : les restaurateurs orléanais avaient anticipé

Dès ce lundi, les salariés des cafés, bars et restaurants, notamment, doivent à leur tour présenter leur pass sanitaire valide. A Orléans, dans les restaurants et brasseries ce lundi, presque toutes les équipes avaient anticipé la mesure.

À partir de ce lundi, les salariés de certaines entreprises et commerces doivent présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir exercer leur profession. Parmi eux, les restaurateurs, barmen et cafetiers. À Orléans ce lundi, la plupart des restaurateurs avaient leurs équipes au complet.

On savait que ça allait devenir la condition pour qu'on reste ouverts - Clément Benjamin, gérant du Don Camillo

"On a tous notre pass sanitaire", affirme Clément Benjamin, le gérant du Don Camillo, près de la place du Martroi. "On a anticipé, on savait que ça allait devenir la condition pour qu'on reste ouverts." Dans son restaurant qui compte 19 salariés, tout le monde s'est fait vacciner "de son propre chef", assure-t-il. "Ils l'ont fait pour deux raisons. La première est la plus importante : comme ça on peut rester ouverts. Et puis on est en contact avec pas mal de monde dans la restauration, donc c'est quand même bien d'être vaccinés, pour nous et pour les autres", détaille le restaurateur.

En cuisine, on ne voit personne, donc on a un peu de mal à comprendre que ce soit obligatoire - Florent Violon, manager du Memphis

Un peu plus loin, place de la République dans le diner le Memphis, les employés sont un peu plus réservés. "Certains étaient contre, mais il l'ont fait quand même", explique Florent Violon, le manager de l'établissement. Dans ce restaurant, certains ont attendu l'obligation pour se faire vacciner. "Il me reste un salarié qui n'a pas encore sa deuxième dose", ajoute Florent Violon. Il lui faudra dont se faire tester toutes les 72 heures pour pouvoir continuer de travailler. Le manager du Memphis émet quelques réserves sur cette mesure : "En cuisine, on ne voit personne, donc on a un peu de mal à comprendre que ce soit obligatoire".

à lire aussi Pass sanitaire obligatoire au travail à partir de ce lundi : qui est concerné ?

Ça m'aurait dérangée que mes salariés ne soient pas vaccinés mais demandent aux clients leur pass sanitaire - Véronique Belabre, gérante de la brasserie des Halles

"En ce qui nous concerne, c'était normal", déclare Véronique Belabre, gérante de la brasserie des Halles. Pour elle, c'est une question d'égalité entre les restaurateurs et leurs clients, qui doivent déjà présenter leurs pass depuis des semaines. "Ça m'aurait dérangée que mes salariés ne soient pas vaccinés mais demandent aux clients leur pass sanitaire. Il faut une réciprocité." Elle se dit "rassurée" de se savoir vaccinée, et de savoir ses collègues vaccinés. "Il n'y a pas que l'aspect professionnel qui rentre en compte, il y a aussi la vie privée", poursuit-t-elle. "C'est rassurant aussi pour les gens qu'on côtoie, notre famille etc."

L'obligation du pass sanitaire pour les salariés est valable jusqu'au 15 novembre et pourra être reconduite.