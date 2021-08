Pass sanitaire : un préavis de grève lancé dans les bibliothèques de Grenoble dès ce mardi

La tension monte, à nouveau dans les bibliothèques grenobloises. Dès ce mardi, 24 août, l'intersyndicale (CGT, CFDT, FO, SUD, CNT, CFTC) de la ville de Grenoble appelle les salariés des bibliothèques de la ville à mener une grève illimitée contre l'instauration du pass sanitaire à l'entrée des bâtiments. Celui-ci est obligatoire depuis le 9 août dernier dans tous les établissements culturels.

"Des agents traités de collabos, de nazis"

La mesure a créé de fortes tensions, voire des insultes contre les agents, dénoncent les syndicats. "Cette mesure met en danger les bibliothécaires, qui ont déjà subi des crachats, _on les a traité de nazis, de collabos_, c'est très violent. On a déjà deux agents qui sont allé consulter la psychologue du travail", explique Philippe Rodriguez. "Suite à ces agressions, on a lancé une alerte concernant les risques psycho-sociaux".

"Une discrimination contre les plus précaires"

Les syndicats dénoncent également une discrimination envers les usagers. "Les publics les plus précaires, qui sont souvent ceux qui sont éloignés de la vaccination, risquent d'être privés de l’accès à la culture", dénonce de son côté Céline Tirard-Collet, représentante du personnel pour la CNT et bibliothécaire elle-même. "Et cela arrive pour les agents après un an et demi de mesures sanitaires diverses".

Dans leur communiqué, les syndicats dans leur communiqué, qui estiment que "le passe sanitaire est antisocial, amplifie la fracture numérique et est en complète contradiction avec les missions de la lecture publique et de ses agent.e.s".

Eric Piolle assure comprendre les inquiétudes... les syndicats dénoncent un double discours

Face à cette colère, le maire de Grenoble Eric Piolle assure comprendre les inquiétudes des agents, et rappelle qu'il a écrit au ministre de la Santé, Olivier Véran, pour réclamer des adaptations. "L'accès à la culture, et notamment aux petits équipements, est fondamentale. Je souhaite que les règles soient appliquées avec logique. A l'école, le pass sanitaire ne sera pas réclamé aux enseignants. Là, pour des bibliothèques, qui en plus accueillent en petit nombre, cela me semble pertinent d'adapter la mesure".

Mais les syndicats dénoncent un double discours de la municipalité. "La mairie menace sans arrêt de sanctions disciplinaires les agents qui n'appliquent pas le contrôle du pass sanitaire, nous dénonçons cet autoritarisme", explique Céline Tirard-Collet. "L'instauration de ce pass sanitaire s'est fait sans dialogue, sans concertation. La seule réponse que nous avons, ce sont des menaces".

Les agents des bibliothèques de Grenoble rejoignent donc un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur dans plusieurs villes de France, notamment Paris ou Toulouse.