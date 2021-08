Pass sanitaire : un premier bilan mitigé pour les restaurateurs alsaciens

Après une semaine de rodage, le pass sanitaire rentre ce lundi 16 août dans une application stricte pour les restaurateurs. Entre perte de clientèle et galère technique, les professionnels alsaciens tirent leurs premières conclusions.

Cela fait une semaine ce lundi 16 août que l'extension du pass sanitaire est rentrée en vigueur notamment dans les bars, restaurants et hôtels. Des établissements qui se sont familiarisés avec le QR code, avec pour conséquence directe une perte de clientèle et quelques ralentissement dans le service.

30% de clients en moins

Les restaurateurs le savaient : le pass sanitaire allait bannir une partie de leur clientèle, les personnes non-vaccinées, ou en cours de vaccination. "Il y en a beaucoup qui ne veulent pas se faire vacciner", constate Michel Rott, chef cuisinier du restaurant "Le Cerf" à Weyersheim (Bas-Rhin). Il estime qu'il a perdu 30% de sa clientèle à cause du pass sanitaire et s'attend au pire dans les jours à venir : "Pour le moment, les gens ne savaient pas trop si c'était bon ou pas, je pense que la semaine prochaine, ça sera un peu plus dur."

D'autres facteurs sont également à prendre en compte. "Le début du mois d'août à Strasbourg est très moyen avec le mauvais temps, relativise Jacques Chomentowski, président de l’union des métiers et des industries de l’hôtellerie du Bas-Rhin, je pense qu'on ne peut pas l'imputer que au pass sanitaire. Le reste, ce sont les vacances et le mauvais temps."

Nouvelle organisation dans le service

Le pass sanitaire a également perturbé le service dans plusieurs restaurants. "Sur un gros service, contrôler et scanner le pass, c'est un peu compliqué", sourit Christian Stoll, gérant de la brasserie "La Couronne" à Hoert (Bas-Rhin). Même constat pour la gérante du restaurant "Le Cerf" à Weyersheim, Alexandra Lienhart : "C'est clair que ça fait perdre un peu de temps, les clients le cherchent, ils ne savent pas où le récupérer, mais on a pas eu de mauvaises réactions."

En majorité, les clients se montrent coopératifs et de nombreux restaurateurs n'ont pas connu de tensions au moment de demander le pass sanitaire. Ils espèrent que l'avancée de la campagne vaccinale va leur permettre d'attirer plus de clients. Le retour des vacances et le début de la rentrée vont également avoir une incidence sur la fréquentation des restaurants.