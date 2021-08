Pass sanitaire : un restaurateur niçois appelle à rester fermé lundi

Alors que le Conseil constitutionnel a confirmé, ce jeudi, que le pass sanitaire serait obligatoire dans tous les restaurants et bars dès le lundi 9 août, un restaurateur niçois appelle ses collègues à baisser le rideau. "Pourquoi on ne fermerait pas ?" s'interroge-t-il.

16 ans que Patrick tient le bar Le Maori, rue Masséna, dans la zone ultra-touristique de Nice. Et depuis deux ans, il connait sa pire crise. Alors, avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire, à la terrasse et en intérieur dans les bars et les restaurants lundi, il suggère une idée, dont il dit avoir déjà parlé à son syndicat, l'Umih. "Le 9 août, pourquoi est-ce que tous les restaurants de Nice, voire des Alpes-Maritimes, ne fermeraient pas ?".

Le pass sanitaire l'inquiète à travers l'exemple des cinémas, qui ont perdu 70% de fréquentation avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire. "Entre 70 et 100%, il y a beaucoup moins de différence qu'entre 10 ou 20% d'impact et 100%. Je pense qu'il faudrait qu'on ait enfin une mesure forte pour qu'on comprenne. On fait tout ce qu'il fait depuis le début, on a investi de l'argent. On est pris pour des idiots, on est pris pour les têtes de Turcs de la société française", s'alarme-t-il.

Alors, de là à rester fermé... "Comme ça tous les gens seraient dans la rue, sur les zones piétonnes, à la plage, il n'y aurait pas un seul restaurant qui servirait quoi que ce soit sur toute la journée".

Notre économie va être encore affectée

Lui voit en tout cas l'instauration du pass sanitaire dans son établissement comme "une cinquième, sixième ou septième peine". Ce patron d'une vingtaine de salariés ne pointe pas spécialement le problème du travail supplémentaire pour contrôler le pass ("j'ai vu que c'était quand même assez rapide, assez simple, dit-il), mais s'inquiète davantage de l'impact sur sa clientèle.

"Notre économie va être encore affectée. Vous imaginez bien qu'on a déjà un manque à gagner qui est exceptionnellement important. Les Américains, je ne les ai pas vus, les Russes, les Chinois, les Coréens, je les ai pas vus", dit le patron de ce bar en zone piétonne de centre-ville. A voir si son appel sera suivi.