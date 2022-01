Pass vaccinal : "Les restaurateurs ne sont pas là pour faire la police" dénonce l'UMIH dans la Loire

Les restaurants avec des clients plus contrôlés et des employés mieux payés.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Le salaire minimum à 5% au dessus du SMIC, une augmentation globale de la grille de 16%. Votre envie, c'était d'aller dans ce sens de l'amélioration des conditions salariales de vos salariés ?

Alexandre Cipriani, président de l'UMIH 42 : Tout à fait, avec nous, nos soucis de recrutement, il faut absolument qu'on trouve des solutions pour redorer le blason de nos métiers. Bien évidemment, les salaires en font partie. La difficulté à attirer se base sur un tas de facteurs qu'aujourd'hui, on est en train de corriger. Ce fameux travail en coupures qu'on a de moins en moins, les horaires décalés, les weekends et puis, bien évidemment, les salaires.

Alors, cette situation n'a pas donné lieu à des manifestations, des grèves comme il peut y en avoir dans d'autres secteurs. Ça vous étonne ?

Nos salariés sont assez peu rassemblés en syndicat. On a beaucoup de petites structures et de ce fait, les salariés ne se rassemblent pas entre eux. Aujourd'hui, c'est du côté des syndicats patronaux qu'on a pris la décision de cette augmentation des salaires.

Les augmentations de salaires, un effort considérable

L'augmentation à 16% de la grille est satisfaisante, selon vous? On sait qu'il n'y a qu'un seul syndicat qui a voté pour. C'est en l'absence de contestation des autres syndicats qu'aujourd'hui, cette grille va être acceptée. On aurait pu aller plus loin ?

Je pense que c'est quand même déjà pas mal. Ça fait une augmentation qui est quand même considérable et il faut bien se rendre compte que ces négociations ont eu lieu il y a quelques mois. Si on se met dans le contexte d'aujourd'hui, où on est très pénalisé, je pense que c'est un effort qui est quand même considérable.

Faut-il aussi travailler sur le fait que certaines enseignes, certains restaurants sont tenus par des gens qui n'ont pas vraiment l'expérience, qui n'ont pas la culture de la restauration et qui en résumé, font parfois pour un peu n'importe quoi en termes de gestion de ressources humaines ?

Chez certains qui travaillaient à l'ancienne on faisait énormément d'heures. Aujourd'hui, il faut absolument que tout cela change, qu'on soit dans les clous, dans les réglementations pour que les conditions soient très bonnes pour nos salariés.

Ça veut dire quoi ? Comment on peut s'assurer de ça? En donnant un label de restaurateur ?

C'est une question qui se pose aujourd'hui pour qu'on ait des patrons qui fassent le job comme il faut. Malheureusement, on n'a aucune obligation pour ouvrir un restaurant d'avoir un diplôme ou quoi que ce soit. Donc ça fait partie des difficultés et on va trouver des gens effectivement qui ne font pas le job comme il faut.

Un mot sur le passe vaccinal. Si le Conseil constitutionnel n'invalide pas le texte dans les jours qui viennent, il devrait entrer en vigueur d'ici ce weekend. Est ce que vous allez dans vos restaurants contrôler les pièces d'identité des clients comme la possibilité vous est donnée à travers ce texte ?

Ça me parait difficile. On est pas là pour faire la police et contrôler les gens. On contrôle déjà les pas sanitaires et je pense que c'est déjà pas mal. Il faut bien se rendre compte que ça va encore nous faire baisser notre activité parce qu'on arrive à 800.000 personnes qui n'auront pas le pass vaccinal. On est sur une période qui est quand même très, très compliquée. On n'est pas là pour faire les contrôles.