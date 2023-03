Passionné de cinéma et de séries, il ouvre une boutique dédiée à la pop culture à Bourgoin-Jallieu

Plus besoin d'aller à Lyon ou à Grenoble pour trouver des produits dérivés de ses films ou ses séries préférés. À Bourgoin-Jallieu, en Nord-Isère, un passionné, Clément Jullien, vient d'ouvrir une boutique entièrement consacrée à la pop culture. Baptisé Multiverse, le magasin est installé rue de la Libération.

Avec sa devanture orange vif, difficile de louper la boutique. On y trouve un petit coin épicerie avec des bières au beurre venues tout droit du monde d'Harry Potter et des mochis, des desserts japonais. Quelques gourmandises tentent d'ailleurs Youssef et Zion, qui se sont arrêtés sur le chemin du collège. "Je suis très content, parce que du coup, en rentrant du collège je pourrai acheter quelques trucs. Ça change, du coup c'est bien." Les deux garçons sont plutôt mangas et ont déjà repéré quelques figurines.

Un coin épicerie est installé dans la boutique, toujours dérivé de la pop culture. Les clients peuvent consommer sur place. © Radio France - Noémie Philippot

Multiverse plaît donc aux adolescents mais vise toutes les générations. On trouve des objets de la série Game of Thrones, de la saga Le Seigneur des Anneaux mais aussi liés aux univers Marvel ou DC Comics. "Les coups de coeur pour moi, ça va être les objets les plus collecteurs du magasin et notamment le Nimbus 2000, qui est suspendu au plafond, qui est LE balai emblématique d'Harry Potter" sourit Clément Jullien.

Un lieu où tout le monde peut trouver un univers qui lui plaît

Impossible, pour le gérant, de passer à côté de l'univers du sorcier à la cicatrice, mais par passion et par stratégie pour attirer du monde, il souhaite proposer un peu de tout en matière de pop culture. "L'idée c'est qu'en venant dans la boutique, il y a forcément une référence, un univers qui peut nous parler. Peu importe l'âge qu'on ait, peu importe les budgets aussi, à partir du moment où on passe les portes, on peut trouver quelque chose qui nous plaît."

Les produits Harry Potter sont les plus nombreux dans la boutique Multiverse. © Radio France - Noémie Philippot

Une boutique aussi spécialisée dans une ville moyenne reste un pari. Toujours dans l'idée d'attirer le public le plus large possible, Clément Jullien a installé un coin salon pour consommer les produits de l'épicerie sur place, mais aussi pour créer des événements. "Cela me permettra éventuellement de créer des animations, type concours de jeux vidéo, type sortie de film par exemple, proposer des soirées jeux de rôle ou jeux de société. L'idée, c'est de faire évoluer le concept avec les gens et la demande. L'univers est tellement vase qu'on a 10.000 possibilités à la seconde."

"Ça ne sert à rien de renier ces passions, autant les utiliser pour travailler"

Il y a quelques années, Clément Jullien était encore architecte paysagiste. C'est le premier confinement qui l'a fait s'interroger sur sa vie professionnelle. "Ça m'a fait pas mal relativiser sur ce à quoi je pouvais servir et ce qui me passionnait vraiment." Il en vient à la vente, car le contact humain le passionne et il le lie à l'univers de ces films et séries. "Ce genre de boutique, on ne l'ouvre pas si on n'est pas déjà passionné par cet univers. Tous les univers qu'on peut trouver dans la boutique, ce sont des univers qui me parlent car l'idée c'est de pouvoir conseiller les gens en fonction de ce que je connais. Ça ne sert à rien de renier ces passions, autant les utiliser pour travailler."

Clément Jullien promet des nouveautés toutes les semaines dans la boutique Multiverse. Elle est ouverte du mardi au samedi de 11H à 19H, au 79 rue de la Libération à Bourgoin-Jallieu. Le gérant est satisfait du lancement, une bonne dizaine de personnes par jour passent les portes du magasin.