"Dans la maison, j'ai eu jusqu'à -2°C" : en Indre-et-Loire, Christèle vit dans une passoire thermique

Malgré l'annonce du gel des prix du gaz et de l'électricité par le gouvernement, la facture reste trop importante pour les personnes les plus précaires. Cristèle vit dans une passoire thermique en Indre-et-Loire. Chauffer 18m2 lui coûte 1.200€ par an.

Pour tenter de contenir la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement a annoncé le gel des prix du gaz et de l'électricité fin septembre. Mais pour les personnes les plus précaires, la facture est déjà beaucoup trop élevée, surtout pour ceux dont la maison n'est pas isolée, comme Christèle. Cette propriétaire vit dans une véritable passoire thermique à Veigné en Indre-et-Loire.

Le reportage de France Bleu Touraine Copier

"Dans la maison, j'ai eu jusqu'à moins 2 degrés"

Quand elle achète sa maison il y a trois ans, Christèle pense faire une bonne affaire. Elle est loin d'imaginer l'enfer qui l'attend. "Les prises électriques ne sont pas aux normes. On s'est également rendu compte que les poutres au premier étage étaient pourries. Plus on avançait, plus on découvrait que la maison était inhabitable", raconte Christèle. Quand il pleut, de l'eau s'infiltre également dans sa maison.

Rapidement, cette quinquagénaire découvre qu'aucune pièce de sa maison n'est isolée. "Dans la maison, j'ai eu jusqu'à moins 2 degrés. J'ai un petit chauffage électrique pour prendre ma douche mais comme il n'y a pas d'isolation, ça ne chauffe pas, se désole-t-elle. On a fini par s'apercevoir qu'il y avait un espace sous la porte sous lequel je pouvais glisser ma main, donc le chauffage va dehors".

Chez elle, il fait tellement froid qu'elle a même décidé de confier son chien à son ex-mari car elle s'inquiète pour la santé de l'animal. Christèle ne peut pas non plus accueillir son fils chez elle. "Physiquement et mentale, ça devient très compliqué", confie-t-elle.

1.200€ par an pour chauffer 18m2

Christèle trouve alors refuge dans un petit local juste à côté de sa maison. Mais là encore, ce n'est pas isolé."C'est pour ça que j'ai énormément de frais d'électricité. À peu près 1.200 euros par an pour chauffer 18 mètres carrés, tout ça pour avoir très froid", poursuit-elle.

Une facture beaucoup trop salée pour cette travailleuse à mi-temps. Pour essayer de s'en sortir, Christèle fait appel à Soliha, une association qui aide les personnes aux petits budgets à sortir de l'insalubrité. Dans un premier temps, l'association va l'aider à isoler son rez-de-chaussée. "On isole tout le rez-de-chaussée par l'intérieur, on change les menuiseries, on isole en planché haut, ce qui crée un caisson thermique où il y aura un vrai confort", explique Bertrand Lehoux, maître d'oeuvre pour Soliha.

Des aides pour la rénovation thermique

Le coût des travaux est estimé à 66.000 euros, dont 60 % sont financés par aides. "Ce sont des aides bien souvent méconnues. La plupart des gens pensent ne pas y avoir droit mais c'est totalement faux", assure Amélie Desgourdes, la directrice de Soliha. L’année dernière, l'association a aidé à rénover 370 logements en Indre-et-Loire.

"Une personne sur deux peut avoir droit à des aides financières'" - Amélie Desgourdes, directrice de Soliha Copier

Chez Christèle, les travaux devraient débuter en novembre. Le fils de Christèle a également lancé une cagnotte en ligne Leetchi pour aider sa mère à payer le reste à charge des travaux. Lien ici.