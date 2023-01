Passoires énergétiques : 6,5 % des logements classés G en Mayenne fin 2022

Depuis le 1er janvier 2023, il est interdit de mettre en location des logements classés G sur le diagnostic de performance énergétique, le DPE. Ce sont des passoires énergétiques qui consomment beaucoup d'énergie : 6,5% des logements mayennais étaient concernés fin 2022, selon le dernier baromètre de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) publié en novembre 2022.

"Ce sont surtout des maisons individuelles"

Franck Leroy, le gérant de l'entreprise Arliane 53, croise régulièrement des logements classés G lors de ses interventions en Mayenne. "On en a eu deux hier, sur les huit que nous avons faits", affirme ce Mayennais qui réalise des DPE partout dans le département.

Parmi ces logements classés G en Mayenne, on trouve surtout de vieilles maisons qui n'ont jamais été restaurées. "Les appartements, c'est assez rare. Vous n'allez pas avoir une chaudière fioul pour un appartement. C'est surtout les maisons individuelles. C'est une maison qui est en pierres et qui n'a jamais été isolée à l'intérieur. Vous voyez la pierre, il n'y a pas d'isolant. Il y a du simple vitrage, par exemple. Le plancher ou les combles ne sont pas isolés. C'est plutôt en campagne ou dans les petites communes", décrit Franck Leroy.

Les logements sociaux en Mayenne, eux, sont plutôt bien classés en termes de consommation énergétique, comme à Méduane Habitat. Ce bailleur social gère 6500 logements, en majorité dans l'agglomération lavalloise. "Notre patrimoine est passé en totalité en minimum D. Les classes énergétiques sur les patrimoines, ça va de A à D. Et on est en moyenne sur du patrimoines en C", précise Laurent Foubert, le directeur du patrimoine de Méduane Habitat. "Il y a eu de gros travaux dans les années 80 et 90. Le patrimoine a été rénové, isolé par l'extérieur, ce qui fait que le patrimoine ancien est bien classé de base", souligne Laurent Foubert.

Dans le parc locatif de Méduane Habitat, une résidence de 25 logements dans le quartier du Bourny à Laval est encore classé E. Des travaux rénovation sont en cours de réalisation pour faire passer le classement DPE de ce bâtiment en C. À Mayenne Habitat, un autre bailleur social, un seul appartement est classé G sur 8900 logements au total.

Les passoires énergétiques en Mayenne

