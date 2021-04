Passoires énergétiques : près d'un quart des logements en Bretagne interdits à la location en 2028

Ces logements "énergivores" sont un enjeu clé du projet de loi climat : l'Assemblée nationale a adopté lundi 12 avril à l'unanimité l'interdiction de la mise en location des "passoires thermiques" en 2028. Cela concerne les logements classés F. Les logements de classe énergétique G ne pourront plus être loués dès 2025. Selon le gouvernement, ce sont près de deux millions d'appartements et de maisons qui devront être rénovés pour continuer à être loués.

La rénovation sera une obligation

Cette mesure peut "certainement" avoir un impact important, selon Claire Label, chargée de mission de lutte contre la précarité énergétique au sein de l'Agence locale de l'énergie du Centre-Ouest Bretagne (ALECOB). "La majorité des habitants du Pays Cob (autour de Carhaix) ont une facture énergétique supérieure à 3.000 euros par an. C'est énorme pour des ménages précaires ! Dorénavant, la rénovation ne sera plus une suggestion mais une obligation."

23% des logements en Bretagne sont classés F ou G selon l'Ademe Bretagne. C'est légèrement supérieur à la moyenne nationale (17%). Mais les disparités départementales sont importantes : selon les chiffres du Ministère de la Transition écologique datant de 2018, 17% des logements sont des passoires thermiques dans le Finistère et les Côtes d'Armor, et seulement 12% dans le Morbihan, en grande majorité des maisons individuelles. En revanche, le taux de logements loués dans le privé avec un diagnostic énergétique de F ou G est plus important : 23% dans les Côtes d'Armor et le Finistère, 17% dans le Morbihan. Le loyer de ces logements ne pourra donc plus être augmenté un an après l'adoption prochaine de la Loi climat.