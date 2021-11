Passoires thermiques : "c'est pas normal d'avoir aussi froid chez nous"

"Quand il fait vraiment froid l'hiver, alors que je ne suis pas frileuse, je suis obligée de ressortir les châles, et même de mettre un plaid sur moi, explique Laurence, qui habite dans un appartement de Rouen. On a même dû acheter un chauffage électrique. Donc, en plus de nos charges, on paye l'essence pour se chauffer et c'est pas donné. Et tout part dehors, on chauffe la rue quoi. C'est pas normal".

En Seine-Maritime, 14,8% des logements sont des passoires thermiques

Ils habitent dans ce qu'on appelle une passoire thermique, c'est-à-dire un logement mal isolé, classés F ou G sur un diagnostic de performance énergétiqueet donc très difficile à chauffer l'hiver. Selon l'Insee, 14,8% des logements en Seine-Maritime seraient touchés par ce problème. "C'est terrible pour eux, explique Bruno Leroy, le président de l'association Etre bien logé. Avoir une meilleure isolation, c'est avoir un meilleur confort chez soi. Il vaut mieux vivre dans un appartement bien chauffé. Quand vous vivez avec trois pulls et des couvertures chez vous parce que vous arrivez pas à vous chauffer, c'est terrible."

Une facture énergétique jusque 10 fois plus chère

Et en plus de toucher au confort des habitants, une passoire thermique peut vite devenir très coûteuse pour ses résidents. "On va prendre une maison qui fait 10 mètres carrés, calcule, Jean-Christophe Boclet, le directeur de l'agence locale de la transition énergétique à Rouen. La facture énergétique moyenne va être de l'ordre de 1 500 euros par an. Mais dans une passoire thermique, on peut être à trois ou quatre fois plus, et jusque même dix fois plus cher".

Et les travaux peuvent également coûter très cher. Selon Jean-Christophe Boclet, isoler une toiture peut coûter jusque 5.000 euros, " mais des aides existent", défend-il . Son organisme fait donc des visites chez les particuliers, et les aide ensuite à trouver les financements auxquels ils peuvent avoir droit. "Ça peut vite ensuite devenir rentable, explique également Bruno Leroy. Parce que pour avoir 19 degré chez vous quand c'est mal isolé, vous allez pousser le chauffage à fond. Et ça, ça coûte très cher."

Les pouvoirs publics luttent également contre ce problème. D'ici 2028, il sera interdit de louer une passoire thermique.