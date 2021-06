EN IMAGES - Pastels Girault : l'entreprise fête ses 240 ans

Les pastels Girault fêtent ces 19 et 20 juin leur 240e anniversaire. Il a été repoussé d'une année à cause de la crise sanitaire. Créée en 1780 à Paris, l'entreprise a déménagé dans le Périgord, à Montignac, en 1998. Derrière ces bâtons de couleurs, il n'y a qu'une équipe de trois personnes.

Les pastels Girault sont connues et reconnues dans le monde entier. C'est d'ailleurs la plus vieille entreprise du secteur au monde encore en activité. Sa création remonte à 1780, avant même la Révolution. Et pourtant, ces bâtons de couleur sont fabriqués dans l'intimité, dans un discret atelier à Montignac, en plein Périgord noir.

Il aura fallu attendre pour souffler la 240e bougie. En réalité, la marque a cette année 241 ans. Mais les gérants tenaient à marquer cette date importante pour leur société. En 2020, ils avaient dû renoncer aux festivités prévues en raison de la situation sanitaire. Ce samedi 19 juin, à partir de 11h, des artistes professionnels ont proposé des animations, des démonstrations, des initiations.

La palette de pastels Girault d'un artiste, présent aux festivités. © Radio France - Lise Dussaut

Un savoir-faire qui reste artisanal

Derrière les Pastels Girault, ils ne sont que trois : le couple de gérants, Karine et Stéphane Loiseau. Ils ont repris l'entreprise il y a cinq ans. Ils sont accompagnés d'un salarié. Le discret atelier, c'est le terrain de jeu de Stéphane. Initialement dans la maintenance immobilière, il est parti de 0. Le cogérant a tout appris auprès de celui à qui il a succédé : l'oncle de sa femme, Christian Petit. "Il n'y a pas de formation, affirme-t-il. Tout s'apprend par la transmission, c'est du compagnonnage."

Car l'entreprise reste artisanale. Et le couple y tient : "Oui on se développe, évoque Karine Loiseau. Mais on ne souhaite pas devenir une grosse industrie." Dans l'atelier, une grande partie des étapes nécessaire à la conception des pastels se fait à la main. Stéphane Loiseau est aidé par quelques rares machines. L'une d'elle a d'ailleurs 150 ans. Elle sert au mélange de la pâte et de l'eau, au tout début de la fabrication. Et elle fonctionne encore.

Cette machine a 150 ans. Stéphane Loiseau l'utilise toujours, au début de la fabrication, pour mélanger l'eau et la pâte. © Radio France - Lise Dussaut

Entre 150 et 170 000 pastels fabriqués chaque année

Pour marquer le coup, le couple a décidé de ressortir vingt couleurs qui n'étaient plus commercialisées depuis une cinquantaine d'années. "Le nuancier d'origine compte exactement 526 couleurs. Depuis quelques temps maintenant, on n'en fabriquait plus que 300", développe la cogérante. Ils souhaitent à plus long terme reproposer l'ensemble de cet échéancier. Stéphane Loiseau a déjà commencé à fabriquer ces couleurs.

Certaines des vingt couleurs refabriquées spécialement pour le 240e anniversaire de l'entreprise. © Radio France - Lise Dussaut

Ces nouveautés entraînent une augmentation de l'activité. Cet été, une quatrième personne va venir renforcer la petite équipe. Actuellement, l'entreprise fabrique entre 150 et 170 000 pastels par an.