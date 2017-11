Patrick Jacquier, le président de l'UMIH 21, est l'invité de France Bleu Bourgogne

C'est l'un des chefs d'entreprises les plus influents sur Dijon. Lui et sa famille sont propriétaires d'une douzaine d'hôtels. Patrick Jacquier, le président de l'union des métiers de l'industrie hôtelière de Côte-d'Or est l'invité ce lundi des "petits-dijonnais" entre 7 heures et 9 heures.

Patrick Jacquier, n'est pas tombé dans l'hôtellerie tout petit.Mieux, il est carrément né dedans ! Patrick Jacquier voit le jour dans un hôtel, à l'hôtel Central, l'actuel ibis place Grangier à Dijon, il y a 63 ans. Son destin est tracé. C'est son arrière grand-mère qui la première en 1928 a le nez creux en achetant des actions dans cet hôtel d'inspiration Art Déco.

L'hôtel le plus vieux d'Europe

Quelques années plus tard, c'est Alain, le père de Patrick qui fait construire l'hôtel Ibis près de la gare avant d'acquérir en 1984, le Grand hôtel La Cloche près de la place Darcy, un des hôtels les plus vieux en Europe, puisque la première construction date de 1424. A l'époque, l'endroit abrite des écuries et accueille les têtes couronnées. Pour la petite histoire, l'hôtel a bien failli être détruit à la fin des années 1970. Il a fallu un classement de sa façade aux monuments historiques et des travaux colossaux pour en faire aujourd'hui, le fleuron des hôtels dijonnais, le seul 5 étoiles sur Dijon, celui que fréquentent les stars et les hommes d'affaires.

Toujours penser à innover

Après un bref passage en Fac de droit, Patrick Jacquier, se rend compte que le droit ce n'est pas pour lui. Il décide de travailler avec son père et ensemble, ils construisent d'autres hôtels à Beaune, Chalon et Dijon. Patrick Jacquier devient le président de la société hôtelière de Côte-d'Or, société créée avec son père qui compte aujourd'hui une douzaine d'établissements en Côte-d'Or. Tout naturellement il devient le président de l'UMIH, l'union des métiers de l'industrie hôtelière de Côte-d'Or. Quand on demande à cet amateur de courses automobiles quel est son secret en affaire : il répond : "toujours penser à innover." Il est ce lundi matin l'invité "des petits dijonnais" de France Bleu Bourgogne.