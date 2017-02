Patrick Kanner, le Ministre de la Ville, en visite à Avignon

Une visite articulée autour de la signature du 200 000° contrat service Civique, celui qui va permettre a Bastien Martinez (20ans) d'intégrer le service de gardiennage des parcs municipaux de la ville d'Avignon.

En Vaucluse il y a avait fin 2016 : 725 emplois contrat civique ( en 2010 au moment du lancement de la formule il y en avait 72).

Cette signature s'est déroulée dans la médiathèque Jean-Louis Barrault sur la rocade d'Avignon.

Face au ministre et aux nombreux élus présents des dizaines de jeunes qui ont bénéficié, ou bénéficient encore, de ces contrats ... Un échange s'est improvisé entre eux et le ministre. Un échange riche et positif. Il faut dire que 95% de ceux qui sont passés par les contrats Emploi Civique recommandent la formule à leurs amis.

Samir Kabouni est un de ceux qui ont pris la parole face au ministre. Ce garçon de 24 ans issu du quartier de rocade a intégré son emploi civique a la mi-février et il en est très content. Cela lui permet de s'initier au monde du travail mais aussi de sortir de son isolement social.

Samir Kabouni emploi civique en Vaucluse Partager le son sur : Copier

Annie Delbasso adjointe à l'enfance et a la jeunesse a Jonquières et à ce titre elle gère les emplois civique recrutés par la commune ( 6 depuis 2013). Le fait que cet engagement de Service Civique ne soit pas incompatible avec une poursuite d'études ou un emploi à temps partiel est un atout selon elle.

Annie Delbasso adjointe à l'enfance et a la jeunesse a Jonquieres Partager le son sur : Copier

pour en savoir plus il faut consulter le site servicecivique.gouv.fr.

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Il est indemnisé 580 euros net par mois. Il peut être effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) ou d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission d'au moins 24h par semaine.Il peut être effectué dans 9 grands domaines: culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.