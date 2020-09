Patrick Weiten : "On ne peut plus la jouer petit-bras, les entreprises ont besoin de commande publique "

La reprise passe par la commande publique, pour Patrick Weiten. Le Président du Conseil départemental de la Moselle annonce un vaste plan de relance de 342 millions d'euros avec à la clef une quarantaine de projets.

Des collèges neufs ou restructurés

Parmi les travaux prévus, des chantiers importants : "Sur les collèges, nous avons 17 collèges métalliques en Moselle, explique Patrick Weiten, ils commencent à donner des signes de vieillesse et de fatigue. L'objectif c'est 10 collèges dans les 10 ans, et déjà 5 dans les 5 ans. Stiring-Wendel sera profondément restructuré, mais d'autres comme à Cattenom, Audun-le-Tiche, la Carrière à St-Avold, ou des établissements d'Hayange et de Metz méritent d'être reconstruits. Ce sont des projets lourds, il faut compter 12 millions d'euros par collège".

Des travaux sur les routes

Le Président du Conseil départemental veut continuer à travailler sur les revêtements de chaussée des 4200 km de routes du département. Il entend aussi travailler sur les passages accidentogènes. Ainsi, il évoque "des giratoires, à des endroits où il y a eu des refus de priorités. On devra aussi faire des efforts sur les ouvrages d'art, ajoute-t-il, on sait qu'ils ont été à peu près tous démolis et reconstruits en même temps, au moment de la Seconde guerre mondiale".

Des investissements sont également prévus sur les déplacements doux, randonnée ou pistes cyclables.

"Il faut investir, il faut dépenser !"

Il reconnait qu'il redoute une baisse des dotations de l'état, mais estime qu'il faut "investir, il faut dépenser, le département en a besoin. On ne peut plus la jouer petit bras. Nos entreprises ont besoin de commandes publiques, nos communes ont besoin qu'on les aide à investir sur le territoire".

Patrick Weiten qui refuse de dire s'il se représentera aux prochaines élections en mars prochain.