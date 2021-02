Patrimoine industriel : Degrenne, victime collatérale du tourisme à l’arrêt

Elle a perdu le prénom de son fondateur -Guy-, mais elle traverse les époques. Avec plus ou moins de bonheur. L’année 2020 restera un exercice très compliqué pour l'entreprise Degrenne, privée de nombreuses commandes en raison de la mise à l'arrêt d’une grande partie de l’industrie touristique. “Nos clients de l'hôtellerie, de la restauration, les croisiéristes et les compagnies aériennes sont très significativement impactés. Et notre volant d'affaires avec eux s’en est ressenti” détaille Géraldine Hottier-Fayon, la présidente de Degrenne. “Mais il nous reste heureusement quelques fidèles clients industriels” précise la dirigeante, arrivée à la tête de Degrenne quelques mois avant le bigbang du Covid.

Des aides de l’Etat et de la région

Le champion des arts de la table a vu son chiffre d'affaires plonger de 20 % depuis mars 2020. L’entreprise fondée en Normandie, historiquement installée à Vire depuis un demi-siècle, a dû lourdement s’endetter pour surmonter la crise. “Notre chance c'est que nous n’avions pas d’endettement avec cette crise. La Région Normandie est venue en soutien et nous avons reçu un prêt d’Etat, qui ressemble à un PGE, mais qui vient de l’Etat. Au final onze millions de prêts que nous devrons rembourser. Et nos actionnaires ont ajouté trois millions. L’ensemble a été une vraie bouffée d'oxygène” détaille Géraldine Hottier-Fayon. L’ensemble de ces soutiens, cumulés au chômage partiel, a permis à Degrenne de conserver ses 450 salariés en France. “Je suis combative. Je crois que cette marque est dans le cœur des Français et des Normands” observe la dirigeante, manifestement convaincue que le savoir-faire de Degrenne lui permettra de se relancer. “Le positionnement doit rester sur le premium, le qualificatif. On ne sacrifiera rien là dessus. Nos produits sont bien souvent choisis par les clients les plus exigeants”. Degrenne fait donc le dos rond, en attendant la fin de la tempête. Mais sans visibilité sur la durée de cette interminable dépression.