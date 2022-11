Patrons et syndicats du Nord Franche-Comté débattent de la réforme de l'assurance chômage

Les partenaires sociaux débattent en ce moment de la réforme de l'assurance chômage. Les négociations continuent , mais les premiers détails ont été présentés par le gouvernement ce lundi. La durée d'indemnisation des chômeurs va baisser de 25% pour les nouveaux demandeurs d'emploi après le 1er février 2023. Un chômeur qui aurait eu droit par exemple à 12 mois d'indemnités n'en aura plus que 9, et un minimum de 6 mois est préservé.

Le dialogue s'exporte en local

Les syndicats de patrons et salariés du Nord Franche-Comté suivent les débats avec attention. Pour Emmanuel Viellard, président du MEDEF Territoires Franc-Comtois, cette mesure peut permettre de soulager le manque de personnel dans certaines entreprises. "Nous avions dans des entreprises des postes de soudeurs ouverts depuis plus de six mois [...] et il y avait plus de quinze soudeurs en situation d'indemnité", observe-t-il. Il rappelle que la mesure est liée au faible taux de chômage actuel, selon lui elle pourrait donc évoluer.

Mais pour Damien Pagnoncelli, secrétaire départemental de la CGT dans le Territoire de Belfort, ce n'est pas en contraignant les demandeurs d'emploi qu'on résout le problème. "Il y a une pénibilité qui existe, mais aujourd'hui, on refuse de la prendre en compte, on refuse d'augmenter les salaires, on refuse de se poser la question des conditions de travail", déplore-t-il. Le secrétaire départemental du syndicat espère un sursaut face à cette mesure, mais reconnaît que c'est difficile de mobiliser autour de ce sujet, notamment les travailleurs.

