Pau : certains commerçants du centre-ville ne veulent plus des manifestations anti-pass le samedi

Ils ne sont pas contre les manifestations, mais demandent à ce qu'elles n'aient plus lieu le samedi, jour de la semaine le plus important pour eux. Selon eux les clients sont de moins en moins nombreux à venir faire du shopping le samedi.

Certains commerçants du centre-ville de Pau en ont "ras-le-bol" des manifestations systématiques du samedi. Depuis neuf semaines, plusieurs milliers de personnes défilent, le matin, dans les rues de Pau pour protester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Après deux années de gilets jaunes puis un an et demi d'épidémie, dont les commerces ont souffert, certains appellent à ce que les manifestants revoient leur planning.

20 à 30 % de chiffre d'affaires en moins

"On n'est pas contre les manifestations. On veut simplement pouvoir travailler le samedi ! explique une des représentantes du Collectif des habitants et commerçants du centre-ville de Pau, Sylvie Gibergues. C'est la journée la plus pénalisante pour les commerçants. Nous sommes vraiment excédés, tellement que certains ont mis la clef sous la porte. Pas seulement à cause des manifestations mais à cause de la période de crise sanitaire qui a précédé. Nous qui sommes encore là, nous avons envie de nous en sortir. Derrière les commerces il y a des entreprises, des salariés."

Selon elle les commerçants perdraient entre 20 et 30 % de chiffre d'affaires, le samedi, à cause de ces mobilisations. "Alors on nous dit que les manifestations sont pacifiques. Certes, heureusement ! Mais qui a envie de venir faire du shopping au milieu d'une manifestation ?". Elle espère que commerçants et manifestants pourront se rencontrer et en discuter paisiblement. Des échanges ont déjà eu lieu entre eux via Facebook.